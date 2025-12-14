Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | De reüll

Jordi Molet

Jordi Molet

Un conseller que va de cara

Criticar el govern, sigui del color que sigui, forma part del codi genètic de la societat. És allò que diuen els italians: “Piove? Pòrco governo”, és a dir, que és habitual culpar el govern de qualsevol cosa, fins i tot del temps. Naturalment, els militants o votants del partit del govern de torn no comparteixen les crítiques i ni tan sols accepten aquelles que estan justificades.

Els escarafalls sistemàtics dels partits de l’oposició contribueixen a devaluar la crítica serena i ponderada que ha de ser el contrapunt a qualsevol acció de govern. Els consensos són poc freqüents i els parlaments s’han convertit en platós de televisió i en un reality show permanent. Tant és així que el govern de torn ja sap que qualsevol mesura que proposi rebrà la crítica de l’oposició i que en comptades ocasions aconseguirà els vots dels altres partits.

En aquest clima de desconfiança cap als qui governen, va irrompre la Pesta Porcina Africana (PPA), i el sector carni —que ja estava alterat per la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC), que havia afectat bestiar vacú de diverses explotacions i que, afortunadament, està sota control— va veure com els partits de l’oposició no estalviaven crítiques al govern de la Generalitat i a l’actual conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Òscar Ordeig. Es van fer crítiques tant a la gestió tècnica de la crisi sanitària com a la comunicació institucional i a l’orientació general de la política agrària del Govern en un moment de màxima tensió per al sector i, fins i tot, des de Junts es va proposar reprovar el conseller per la que consideren una gestió “nefasta” de la crisi.

Però si d’alguna cosa no es pot acusar el conseller és de no donar la cara. Ha estat present als mitjans de comunicació i en reunions amb el sector des del primer moment. Ha donat explicacions sobre els possibles orígens del brot i fins i tot es va aventurar a parlar d’una possible infecció a partir de les restes d’un entrepà contaminat. I ha sortit a donar la cara quan des del Ministeri s’apunta a la possibilitat que el virus hagi sortit del laboratori de l’IRTA-CReSA, a Bellaterra.

Es pot criticar tot, però, encara que no sigui habitual, no costaria gaire reconèixer que el conseller Ordeig no s’ha amagat ni ha construït discursos amb paraules buides i formulismes oficials, sinó que, perquè “piove”, ha sortit a mullar-se.

