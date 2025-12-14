Opinió | TRIBUNA
Quina mena de ser és l’humà?
Fa uns dies conversava amb un amic sobre l’esgarrifosa notícia dels safaris per a rics que durant la guerra de Bòsnia s’organitzaven i en què es disparava per diversió transeünts innocents. Llavors especulàvem sobre la por que ens oprimeix al llarg de la vida. Coincidim que des que naixem sentim por a morir, a les malalties, a fracassar en la nostra vida personal, por que no ens vulguin, a no donar la talla, a no tenir els diners necessaris per a moltes coses, por a les malalties, por a allò desconegut, por a la condemnació eterna per als qui creuen en Ell; en definitiva, por de gairebé tot. Serà per això que la por és l’arma favorita dels que ens volen dominar. Aquells que tenen el poder saben molt bé les tecles que cal prémer per tenir-nos sotmesos. Així, la por és l’arma favorita dels polítics. I dic jo, com no tindrem por de tantíssimes coses si el sistema està muntat sobre la base d’això? Els confesso que el que més m’atemoreix és l’ésser humà, als nostres propis congèneres, que, si bé n’hi ha que són meravellosos, la humanitat, vista com un tot, és el més temible que hi ha.
En observar la història de la humanitat es veu que tot creixement, expansió o desenvolupament s’ha produït sobre la base de guerres, grans i petites. Conquestes d’unes ètnies sobre les altres, de sotmetiments violents, de disputes sanguinàries. L’ésser humà no és meravellós; hi ha éssers humans meravellosos. La humanitat és l’espècie més salvatge i exterminadora que hi ha, i no obstant hi ha persones que desborden humanitat i amor. Però aquestes són úniques i sobresurten entre la maldat i l’egoisme de la majoria. Ho va dir Hobbes, encara que ell arribava més lluny i sostenia que per poder conviure necessitàvem poder absolut.
Sé que hi haurà qui discutirà aquest punt de vista, i ho entenc, perquè tot té els seus matisos, i segurament cap afirmació sobre això no pot ser absoluta; però diguin-me vostès si després de conèixer aquests safaris humans de Bòsnia, no és per deixar de creure en l’ésser humà i tenir-li una por aterridora.
