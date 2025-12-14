Opinió
Senglars i entorns judicials desvergonyits
Si per erradicar el virus n’hem de pelar uns quants, fem-ho d’una vegada i ràpid, que ja fa massa que dura. Hi ha molt en joc i molta gent perjudicada per la pandèmia que ens tenalla. Podríem parlar de molts virus mortals, però en el cas que ens ocupen, poca broma: eliminar la meitat dels porcs senglars (més de 100.000) que envaeixen boscos, sembrats i entorns urbans posant en risc l’estabilitat sanitària del sector rural i carni del país, caldrà afrontar-ho amb una mica més de rigor que no es va fer amb allò de l’entrepà de mortadel·la que sonava a acudit suat. Tothom ha assumit que, si s’escampa, el virus pot causar greus perjudicis a les granges on s’hauran de sacrificar milers d’animals, als escorxadors que no tenen porcs per esquarterar, als transportistes sense portar bestiar viu amunt i avall per l’eix transversal, i a les comercialitzadores del porcí que hauran d’assumir importants pèrdues perquè no poden exportar a mercats exteriors. Fermesa, doncs, apreciat conseller Ordeig, perquè la sensació de seguretat i bon fer que heu transmès fins ara en la conducció de la crisi (estalviant-li al president Illa el tràngol d’haver d’afrontar una altra pandèmia sanitària), ha quedat una mica tocada des que s’investiga seriosament si el virus hagués pogut sortir d’un centre oficial de recerca de la malaltia, ubicat en la zona zero de la mortaldat. Pareu atenció, perquè ja hi ha qui atribueix la responsabilitat política del centre al conseller socialista, i ja veurem com acaba. Però farà bé de no refiar-se, el conseller, perquè avui en dia ningú no té garantida cap presumpció d’innocència, sinó tot el contrari, si estàs vinculat al govern socialista o al catalanisme militant. Només cal que algú faci córrer la brama que el conseller Ordeig milita en el partit que lidera Pedro Sánchez, enemic i peça grossa a caçar per l’espanyolisme recalcitrant, perquè s’aguditzi la batuda que pretén acabar amb el maligne que ells localitzen a la Moncloa. Tan sols cal veure com la cúpula judicial actua com a força de xoc contra els enemics de la seva pàtria i fa cas de proves inventades o inexistents per a condemnar qui els fa nosa política o basarda ideològica. Aquesta setmana ho ha explicat molt bé l’eurodiputat Jaume Asens en l’article “Marchena i la justícia de l’entorn” (https://www.vilaweb.cat/noticies/marchena-i-la-justicia-dentorn/), arran de l’escandalosa argumentació utilitzada per a condemnar el fiscal general de l’Estat, seguint la praxi iniciada amb la sentència contra els líders catalans del procés. El sabeu, oi, l’acudit aquell de com matar 100 elefants amb un pot de pintura rosa? Doncs no us feu la il·lusió que funcionaria per eliminar senglars ni entorns judicials esbiaixats. No saben de vergonyes.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa