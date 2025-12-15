Opinió | Francesc Martínez
Atropellament amb un patinet elèctric
El passat 25 de novembre un patinet elèctric d’una empresa que serveix menjars va atropellar la meva dona al carrer Balmes de Manresa entre les 12h i 2/4 d’1 del migdia. L’individu no es va aturar tot i passar-li per sobre i fer-la caure a terra. Va anar a urgències a Althaia per ser atesa amb un informe mèdic per les “contusions múltiples com consta a l’informe, de les lesions a l’espatlla, el braç i el genoll”. Unes persones que van veure aquest atropellament la van ajudar i una va perseguir a l’infractor sense poder aturar-lo. Van avisar la meva filla, que va acompanyar la meva dona amb l’informe mèdic a fer la denúncia als Mossos d’Esquadra de Manresa. Eren les 4h de la matinada i els tres agents que hi havia li van dir que no era de la seva competència i que havia d’anar a fer la denúncia a un altre lloc. Encara està convalescent de les lesions produïdes fa quatre setmanes, però no ha tingut cap os trencat perquè és una persona que ha fet molt esport. El fet tant de l’accident com de la forma com els agents la van tractar serveix per escriure aquesta carta. Considero que s’ha d’extremar la vigilància amb els patinets, aquests vehicles de dues rodes que condueixen menors a gran velocitat i que s’han fet molt populars en carrers i pobles.
