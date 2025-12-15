Opinió | Iscle Selga i Jorba
Un nou Aeri a Montserrat?
Recentment, el Govern de la Generalitat ha informat que ha signat amb l’Abadia de Montserrat un protocol per a la construcció d’un nou Aeri i la millora dels accessos al Santuari i al Parc Natural i jo em pregunto, per què cal augmentar la capacitat de transport si ja hi puja prou gent que ara gairebé no es pot ni entrar a l’església? I per què fan el contrari que a Sant Llorenç del Munt que també és parc natural? Crec que primer caldria arreglar les coses més bàsiques com són les clavegueres que fa anys que estan en un estat lamentable vessant per tot arreu i escampant merda pel camí que puja al Monestir. Em sorgeixen moltes més preguntes: Per què mantenen en un estat lamentable i perillós l’edifici de l’antic restaurant de Sant Joan? Per què no han estat capaços de sanejar adequadament l’antic edifici de la colònia Puig mantenint la zona plena de deixalles de construcció però amagades a la vista des de la carretera? Per què no endrecen ni camins ni senyalitzacions que fan que molta gent els hagin de rescatar perquè es perden i/o s’estimben? Per què no fan res amb cabres i senglars que no deixen que neixi ni creixi cap nou arbust menjant-se els brots tendres i llaurant el terra que erosiona a marges forçats el massís? En resum, és un pla desastrós i pagat per nosaltres i a més són totalment ineptes a l’hora de vestir-ho perquè tot el que diuen és contradictori: no volen que hi pugin més cotxes, però volen millorar les carreteres d’accés al monestir. Diuen que han de preservar el Parc, però hi volen fer pujar milions de persones. Diuen que volen descarbonitzar l’accés al recinte del Santuari i s’obliden que l’energia més neta i barata és aquella que no s’utilitza. Diuen que és per poder evacuar les persones en cas de forts aiguats, però alhora n’hi volen fer pujar més. Tot això com es menja? Perquè no fan plans de previsió per fortes pluges com fan amb els incendis i que és més barat? O només és propaganda barata? Perquè darrerament és el què més saben fer. O potser és el preu que cal pagar al Monestir per haver acceptat la visita del rei dels espanyols?
