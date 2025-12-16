Opinió | LA SIMONETA
D’urpes d’assetjador a cap de Policia
La policia, entre altres feines, té la de vetllar per l’ordre públic i garantir que la convivència social es desenvolupi de manera pacífica, segura i respectuosa amb la llei.
En sabem tants casos de violacions d’aquesta llei! La paraula exemplaritat, pel que fa a conducta quan es refereix a policia, només està formulada als Codis ètics municipals. Però un codi també té valor de llei. Per tant, qualsevol policia ha de ser exemplar tant en el seu comportament públic com privat. I un ministre també!
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha violat aquesta llei en nomenar Cap de la Policia de Lleida a Antonio Royo Subías, un individu condemnat el 2003 per assetjament sexual. Royo va pressionar una subordinada, tot prometent-li favors professionals (com dietes, permisos, facilitats per pujar dins del cos...) a canvi de favors sexuals. A més d’amenaçar-la, si no complia, relegant-la als pitjors serveis. Va arribar, fins i tot, a donar-li una forta plantofada en una natja i a fer-li vexatoris comentaris sobre el seu cos i la seva menstruació.
El policia només va haver de pagar una multa de 1080 € i una indemnització a la víctima de 3000 €. I no sols no el van inhabilitar sinó que el 2017 encara el van ascendir a comissari.
En canvi, a la víctima, després de patir un trastorn adaptatiu amb ansietat crònica, van quedar-li seqüeles de per vida.
Però no és l’única vegada que Royo ha tingut premis. En l’època Rajoy va ser nomenat Brigada de Policia Judicial de la Prefectura Superior d’Aragó de la que depenia, entre altres, la Unitat d’Atenció a la Família i a la Dona. Un assetjador vetllant per les dones? S’han de menystenir amb molta repugnància les dones com per cometre aquesta obscenitat. Després, Marlaska el va destituir, però el va premiar enviant-lo, el 2021, a l’ambaixada d’Espanya a Algèria. Un destí molt cobejat pel seu elevat sou.
El missatge és molt clar: l’abús sexual, a Espanya, té premi i no cal complir cap llei.
Aquest ministre, que vol passar per feminista, per què no castiga els abusadors sexuals en lloc de donar-los premis? Perquè el seu feminisme només és simbòlic o mediàtic. Inexistent, en realitat.
La degradació moral de la justícia espanyola, de la seva policia i del seu ministre és demolidora.
La senadora d’ERC Sara Bailac i Félix Alonso de Comuns van exigir la destitució immediata.
A causa de les fortes pressions i les inexistents explicacions i justificacions, Marlaska l’ha destituït. Tard i malament.
I és que els delictes no poden tenir premis. Han de tenir sancions greus. Marlaska, dimiteix ja!
