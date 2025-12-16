Opinió | TRIBUNA
Pobresa energètica
En els darrers mesos, a Manresa i, al conjunt del Bages, s’ha incrementat de manera notable el nombre de consultes relacionades amb avisos de tall de subministrament. I aquesta no és només una qüestió de factures: és una font d’angoixa que impacta directament en la vida quotidiana.
La pobresa energètica no és únicament un fenomen social. És també una realitat jurídica amb conseqüències molt concretes. L’accés a l’aigua, a la llum i al gas no és un privilegi, sinó una condició bàsica per viure amb dignitat. I així ho reconeix l’ordenament jurídic català.
Catalunya disposa d’un marc legal específic de protecció. La Llei 24/2015, vigent avui, estableix que no es pot interrompre el subministrament a una llar en situació de vulnerabilitat sense que abans s’hagi demanat informe als serveis socials municipals. Aquest pas és obligatori per a les companyies subministradores i forma part d’un protocol que pretén evitar talls indiscriminats en situacions de risc social.
La dificultat no acostuma a ser la inexistència de la norma, sinó el seu desconeixement i l’arribada tardana de la informació. Moltes persones no saben que tenen dret a demanar la intervenció dels serveis socials, que un avís no equival automàticament a un tall, o que hi ha vies legals per guanyar temps i trobar solucions. Aquesta manca d’informació genera una vulnerabilitat afegida.
Cal tenir en compte també un altre element clau: la barrera del llenguatge jurídic i administratiu. Avisos, informes, certificats o requeriments formen part del dia a dia dels professionals, però per a molts ciutadans són documents difícils d’interpretar. Aquest mur documental pot impedir que una persona exerceixi drets que, en realitat, ja té reconeguts.
Per això és important entendre que, davant d’una factura impagada la informació clara, l’assessorament jurídic i l’acompanyament adequat són eines essencials per prevenir situacions injustes o abusives. Les administracions han de reforçar la coordinació i agilitzar protocols; les companyies subministradores, garantir processos transparents i respectuosos amb la normativa; i els professionals del dret, explicar i defensar amb rigor i responsabilitat.
La pobresa energètica no es resol únicament amb lleis, però sense lleis aplicades correctament no hi ha solució possible. Darrere de cada expedient hi ha una realitat concreta, una família que no pot quedar atrapada entre formularis i silencis. Parlar de pobresa energètica és parlar de justícia social, però també de seguretat jurídica. I aquest és un repte col·lectiu si es vol construir un territori més digne, més cohesionat i amb drets efectivament garantits.
