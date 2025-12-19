Opinió | EL MIRADOR
Beneficis alts, salaris baixos
La rendibilitat mitjana de les empreses ha trencat un nou sostre, segons les contundents dades de l’Observatori de Beneficis Empresarials que periòdicament analitza el Gabinet Econòmic Confederal de CCOO.
La crisi de la inflació que va seguir a la COVID va provocar una dràstica caiguda de la participació dels salaris en el conjunt del Producte Interior Brut, afavorint a les rendes del capital. Les dades que ha recollit CCOO al final del tercer trimestre de 2025 confirmen que la recuperació dels salaris no ha arribat encara als nivells previs al shock inflacionari esmentat. Això vol dir que els marges de beneficis empresarials capturen ara una porció significativament més gran de la riquesa creada en el conjunt de l’economia de l’estat, amb independència que hi puguin haver sectors empresarials concrets amb més dificultats.
D’altra banda, la productivitat del treball ha continuat creixent aquest 2025. Entre 2018 i 2025, la generació de riquesa per cada treballador o treballadora, és a dir el valor afegit per assalariat, ha augmentat un 40,1%, però la remuneració mitjana només ho ha fet un 29,5%. La diferència va a parar a les butxaques empresarials, a través del marge brut de benefici que s’ha disparat un 51,5% en aquest mateix període.
No sembla que sigui sostenible que continuí creixent aquesta bretxa entre productivitat, beneficis i salaris. Els marges empresarials estan en màxims històrics i la riquesa creada pels treballadors no es reparteix de forma justa. Com ho ha fet recentment el sector del metall de Catalunya, és l’hora de mobilitzar-se per exigir que la patronal deixi de bloquejar increments salarials dignes que permetin als treballadors recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers cinc anys i beneficiar-se de la millora de la situació econòmica.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park