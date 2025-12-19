Opinió | evangeli
Margaret Coll Riumbau
«Tindrà un fill, i li posaràs Jesús»
L’evangeli que se’ns proposa el tenim tant sentit que ens sembla fins i tot rutinari, però si el repassem veiem quin valor tenen per les persones justes l’Amor i el respecte als altres, Josep no es deixa portar per l’orgull del qui es creu ultratjat, sinó que actua amb benvolença. Actualment i per motius ben diversos, l’Amor que hem manifestat que teníem vers l’altre «fins que la mort ens separi» deixa de tenir sentit per diversos motius a vegades ben banals, no serè jo qui ho jutgi, hi haurà realitats que farà necessari trencar aquest compromís, no en dubto, la cosa està en la forma, no en el fet. Hi ha qui en una separació creu tenir tot el dret d’humiliar l’altre, Josep, en canvi, serenament creu que el millor és fer-ho discretament, no li importa tant el seu Ego com les conseqüències que fer-ho públic comportaria a la seva estimada, això sí que és amor.
El naixement de Jesús, el Messies, fou d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial.
Si bé a la Verge Maria l’Arcàngel li notifica que engendrarà el fill de Déu i ella humilment ho accepta, ara li toca a Josep, es troba davant d’un embaràs de la seva esposa quan encara no vivien junts, una dona a qui estima de veritat i actuant per amor i amb justícia i per evitar fer pública una situació que la portaria a Ella a un rebuig de la societat pren la determinació de desfer en secret l’acord matrimonial.
Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l’Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
També Josep rep l’anunci del naixement de l’Infant Jesús per un Àngel del Senyor, i també ell ho accepta amb humilitat.
Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa.
