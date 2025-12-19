Opinió | EL CROQUIS
Ucraïna i combustibles
Ara que s’acosten les festes de Nadal val la pena de remarcar que sembla que està millorant la situació de l’únic conflicte bèl·lic actiu que hi ha a Europa, que és la guerra d’Ucraïna. Serà així, realment? És arriscat d’assegurar-ho rotundament perquè depèn de personatges tan imprevisibles com Vladímir Putin, el líder rus que les darreres setmanes va ordenar atacs molt notables a poblacions ucraïneses, intentant de malmetre -i aconseguint-ho parcialment- infraestructures elèctriques bàsiques especialment ara que ja ha començat el període hivernal més contundent a Ucraïna. Aturarà, doncs, Putin aquests atacs? La qüestió fonamental girarà segurament entorn de la possibilitat d’incorporar a Rússia les àrees que reivindica -i que en part controla ja des de fa temps- situades a l’est d’Ucraïna i properes a la península de Crimea, que ja va ser ocupada per Rússia l’any 2014. La teòrica millora del conflicte entre Ucraïna i Rússia que s’ha anunciat aquests dies es concretarà a base d’acords pacífics sobre la disputa territorial? Cal esperar que aviat arribin informacions més concretes sobre aquesta qüestió.
Un tema del tot diferent ha aparegut aquesta setmana i segurament comportarà força polèmica a molts nivells. Es tracta de la decisió de retardar la prohibició de vendre cotxes impulsats per combustibles fòssils, que la Comissió Europea havia fixat d’implantar a partir de l’any 2035. Evidentment, la decisió serà discutida des de molts àmbits i molts punts de vista, i en les setmanes vinents i mesos se n’aniran coneixent més detalls. No es tractava pas que els vehicles ja existents en aquella data i que consumeixen combustibles fòssils ja no poguessin circular, sinó que s’havia decidit que, en principi, a partir del 2035 ja no s’havien de vendre vehicles nous que fessin servir aquests combustibles. Ja veurem com va evolucionant tota aquesta qüestió perquè requerirà canvis notables en la indústria automobilística i en l’estructura de les estacions de servei dels vehicles.
