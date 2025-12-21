Opinió | De reüll
Contra el franquisme estaven units
Veient la guerra sense quarter que practiquen la majoria de partits, que aprofiten les sessions parlamentàries per tirar-se els plats pel cap, costa d’imaginar que en plena dictadura les forces polítiques democràtiques de Catalunya fossin capaces de fer front comú contra el franquisme a través de l’Assemblea de Catalunya (1971-1978). Es van posar d’acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d’autonomia i coordinació amb tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica. Quatre punts que defensaven des de l’esquerra comunista fins a la dreta democràtica. Van deixar de banda els plantejaments ideològics de cada partit per donar suport a allò que era essencial.
El gran promotor de l’Assemblea de Catalunya va ser el PSUC, que era el partit més organitzat, però la majoria d’organitzacions polítiques s’hi van implicar, així com també tota mena d’entitats i col·lectius, com ara Òmnium Cultural, la Universitat Catalana d’Estiu o el Congrés de Cultura Catalana. Tots van tenir la mirada llarga per veure més enllà dels interessos particulars de cada grup o partit polític. I aquella unitat va fer trontollar el franquisme, que vivia els seus darrers anys però que continuava reprimint la dissidència política. Tant és així que el 1974 van executar Salvador Puig Antich, i només dos mesos abans de la mort de Franco van afusellar tres membres del GRAPO —Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez i Ramón García— i dos membres d’ETA – Jon Paredes, Txiki, i Ángel Otaegi –. Enfrontar-se al franquisme tenia riscos més que evidents, però els membres de l’Assemblea estaven convençuts que, al final, la força de la raó guanyaria la raó de la força.
Però quan els partits van accedir a les institucions, després de les primeres eleccions, el PSUC va considerar que l’Assemblea havia arribat al final del seu recorregut. A partir d’aquell moment es va esquerdar la unitat.
I ara, cinquanta anys després de la mort de Franco, el panorama que ens ofereixen els partits polítics, tant els catalans com els del conjunt de l’Estat, és ben galdós. A Catalunya ho vam veure abans, durant i després del Procés. I a Espanya no parem de veure situacions que fan dubtar que les actuals forces polítiques siguin hereves d’aquelles que van fer la transició buscant el consens per acabar amb el franquisme i l’oligarquia.
