Opinió
Ignasi Superstar
Queden lluny els temps en els que per fer un miracle a Manresa calia un pou, una gallina, o una llum misteriosa; els que no hi eren, i les generacions posteriors, hi havien de posar una bona dosi de fe per creure el que relataven les cròniques escrites, imaginar la pel·lícula, i aplicar allò de «se non è vero, è ben trovato».
El regidor manresà d’empresa, turisme i coneixement, en Joan Vila, ha tingut una visió i ha vist clar que la ciutat necessitava un nou prodigi per atraure visitants; més il·luminat per la tecnologia que no pas pel credo, un dia va imaginar que el nostre personatge més universal, ni més ni menys que sant Ignasi de Loiola, com aquell que no es moca amb mitja màniga, fos el guia turístic que expliques, a propis i estranys, les meravelles patrimonials i els episodis més singulars de la nostra historia; perquè el somni celestial esdevingués terrenal, elevant als altars la seva idea, ha trobat l’empresa manresana Wowist que ha creat la primera experiència, fins ara inèdita, per promocionar el turisme recreant la historia amb imatges de superproducció real, tant espectaculars com si veiéssim una pel·lícula d’en Ridley Scott, que ens permetrà una immersió total en primera persona i experiència d’espectador privilegiat, en esdeveniments com la crema del paper segellat o la visita a la ciutat del President Macià.
S’ha fet la llum, el sant ha ressuscitat per obra i gràcia de la divina intel·ligència artificial, i molt aviat el tindrem a les nostres pantalles escanejant els codis QR repartits pels nostres carrers i places, interactuant amb el poble per seduir-lo amb les seves explicacions i recolzat per un atractiu personal, barreja de Henry Cavill amb somriure de Ryan Gosling, difícil d’ignorar. El CEO i cofundador de l’empresa que signa l’innovador miracle tecnològic és el manresà Sergi Quinto -si, per si algú s’ho pregunta, dels Quinto literaris i cinematogràfics que ja coneixem-, amb el també cofundador i director creatiu Albert Vergés, el creatiu Hugh Gil i el director de Tecnologia Maurici Aranda.
A la dècada dels setanta, les joves generacions manresanes coneixíem el nostre passat gràcies al llibre «La Historia de Manresa explicada als infants» d’en J.M. Gasol; ara, les actuals i els visitants encuriosits la podran descobrir amb la recreació virtual que els hi presentarà un sant Ignasi que ha aixecat el cap, al que li podran demanar allò que més els interessi; excepte, encara que a més d’una manresana o manresà els entri la temptació, comprensible pel nou format enlluernador del personatge, fer-li la proposta de convidar-lo a sopar. En un futur immediat, el regidor Vila i els creadors de Wowist es podran atorgar el mèrit de la nova dita: Una imatge val més que mil miracles.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya