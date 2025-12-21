Opinió
El millor i el pitjor del Nadal
El millor i el pitjor del Nadal. El millor del Nadal és que dura relativament poc. Les coses no han de ser bones pel que duren sinó pel que tenen i ens donen mentre duren. El pitjor del Nadal és que comença moolt d’hora. Cada cop més d’hora. No ha acabat setembre que ja s’albira Nadal i no ha acabat octubre que ja neguitegem comercialment, compulsivament. Amb tanta anticipació acabarem prenent mal. El millor del Nadal és el tuneig atmosfèric. Si un espai està bé tunejat de llums i de guarniments i de tot és un espai on estàs bé. El pitjor del Nadal és que si fas un mal tuneig, un mal guarniment... he vist pocs llocs més tristos que un carrer o una plaça mal tunejats nadalencament. He sortit corrents amb el cos i el cor fet miques Debastat. Ja sabeu de què parlo. El millor del Nadal són les nadales. El pitjor del Nadal són les nadales mal cantades, amb molta afecció, sí, però amb poca o gens de gràcia. També hi ha nadales que, en si, són inescoltables. En tinc una llista. I les felicitacions? Mereixen un article a part. El millor del Nadal és regalar. El pitjor del Nadal és haver de regalar. El millor del Nadal és trobar-se. El pitjor del Nadal és haver de trobar-se perquè sí. El millor del Nadal és aquella sensació d’estar bé amb tu mateix i amb els que t’envolten. El pitjor del Nadal és que si no et trobes bé amb tu ni amb els teus, estàs a la intempèrie. I un Nadal a la intempèrie... fa molt mal. El millor del Nadal són els àpats. El pitjor del Nadal és que hi hagi taaaants àpats. No és el meu cas, però és el que sol passar. El millor del Nadal és que sembla Nadal, com a les pel·lícules. - El pitjor del Nadal és quan ho és, però no ho sembla. El millor del Nadal és l’amic visible. El pitjor del Nadal és l’amic invisible. El millor del Nadal son els rituals. El pitjor del Nadal és que et miren estrany si no vols seguir els rituals. El millor del Nadal és el fred que ha de fer per Nadal. El pitjor és que ja no fa ni fred per Nadal. I això no és bo ni pel Nadal ni per la resta de l’any. El millor del Nadal són els canelons. Ep! Parlo per mi. El pitjor dels nadals... Recordo un Nadal sense canelons. No me l’he pogut treure del cap. Me’ls deuen. Allò no va ser Nadal. El millor del Nadal és, a taula, per dir-nos coses. El pitjor del Nadal és el “cunyat” a taula dient-nos coses. I el món és ara mateix ple de cunyats esperant, justament, el seu moment a taula. El millor del Nadal és arribar a pensar que amb poques coses en tenim prou. El pitjor del Nadal és que ens empeny, precisament, a tenir moltes coses. El millor del Nadal és quan pots protegir-te del pitjor del Nadal. El millor del Nadal és, sense dubte, quan neva per Nadal. El pitjor del Nadal és quan ha nevat. I ara què? Doncs ara... que cadascú tingui el millor Nadal que vulgui tenir. Bon Nadal.
