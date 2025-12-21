Opinió | Opinió
El pont de Cedillo i el final de l’última frontera
El pont de Cedillo finalment serà una realitat. Aquesta setmana, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (com si algú volgués moure’s de manera insostenible) d’Espanya va firmar l’últim i necessari tràmit per invertir 20 milions d’euros que permetin unir Espanya i Portugal allà on s’uneixen els rius Tajo i Sever. Una de les reclamacions, entre tantes, d’Extremadura, finalment es farà realitat. El pont permetrà escurçar la distància entre la ciutat de Càceres i Lisboa en mitja hora, uns 70 quilòmetres.
Aquest punt era conegut com l’última frontera dins de la Unió Europea. Fins al 1995, els ciutadans dels dos països podien circular per la coronació de la presa que té allà Iberdrola. Citant mesures de seguretat, l’acord de Schengen va obligar a tancar el pas, excepte els caps de setmana, quan la companyia obre les barreres per permetre la circulació de cotxes en un horari determinat i sota control perquè no s’hi colin passejants. De dilluns a divendres, els habitants dels municipis situats a les dues ribes d’aquest territori que es volen moure d’un costat a l’altre han de fer una volta de 120 quilòmetres.
El cas del pont de Cedillo va ser un dels exemples més cridaners que vaig sentir al llarg de la primera edició del Fòrum Sud-oest Impulsa, organitzat per Prensa Ibérica a Badajoz. Ho va comentar el president de la Diputació de Càceres i regidor de Cedillo, Miguel Ángel Morales. Membre del PSOE, no va tenir pèls a la llengua per acusar el Congrés dels Diputats de viure d’esquena a la realitat dels ciutadans i en la bronca constant.
Extremadura té un milió d’habitants i una forta sensació de greuge, de sentir-se la comunitat més oblidada d’Espanya. Com si existís només per recordar el seu passat com a terra de conqueridors i templers. Un lloc ideal per passar-hi una estona, ja sigui a la devesa, la vall del Jerte o la riba del Guadiana, i per perdre’s per Mèrida, Trujillo, Guadalupe o Càceres.
La necessitat de tenir millors infraestructures apel·la a tots els àmbits. Des d’un aeroport, com el de Badajoz, que no té procediments de baixa visibilitat (necessaris perquè els avions puguin enlairar-se i aterrar enmig de la boira), fins a la falta de connexió per tren d’alta velocitat i la insuficiència de connexions logístiques per al transport de mercaderies. Des d’Extremadura hi ha interès a reforçar la sortida de les mercaderies a través del port portuguès de Sines, al sud de Lisboa.
El Govern espanyol ha anunciat que espera que l’AVE entre Madrid i Badajoz (amb opció de parades a Plasència, Càceres i Mèrida) estigui completat el 2030. Aquest seria el primer pas per seguir ruta fins a Lisboa, fet que facilitaria la unió entre les dues capitals peninsulars en tres hores. L’objectiu és que això passi el 2034, tot i que això ja dependrà de l’Executiu lusità. L’AVE entre Lisboa i Porto està en construcció i, per al 2032, s’espera unir Porto amb Vigo. Aquesta és una de les demandes que també es fan des de Galícia, cosa que també permetria arribar al nord de Portugal des de Madrid en alta velocitat.
Que es compleixin aquests terminis és una incògnita, i millor no apostar. Que els antecedents del corredor ferroviari del Mediterrani i els compromisos constants incomplerts serveixin d’exemple. En el fòrum, Carlos Moedas, alcalde de Lisboa, va demanar avançar la connexió amb Madrid abans del 2034. Bona sort i bona espera.
El cas d’Extremadura manifesta la necessitat que, a més de tenir polítics regionals influents a Madrid (el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, és de Badajoz), un territori ha de tenir una classe empresarial i/o societat civil -incloent-hi grups editorials lligats a la regió com Prensa Ibérica- implicats a defensar els seus interessos, reivindicant amb arguments i mirant al futur.
Grupo CL -antiga Cristian Lay-, Conesa, Apis, Vitali, entre d’altres, incloent-hi filials de multinacionals, són algunes de les empreses extremenyes que han assumit un lideratge en el qual cal incloure el CEO de Merlin, Ismael Clemente, i el president de Mapfre, Antonio Huertas, tots dos nascuts a la regió. Merlin ja ha anunciat inversions immobiliàries per valor de 2.000 milions per desplegar centres de dades a Navalmoral de la Mata.
Sense decisió mai hi haurà bones connexions ni inversions, i els empresaris es veuran obligats a anar-se a altres llocs. Amb les últimes eleccions Extremadura ha girat full i en comença un altre. Afavorirà tothom.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya