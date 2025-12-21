Opinió | Aula d’economia i empresa FUB-UManresa
Reconversió industrial
La Catalunya Central ha estat històricament un territori industrial. Durant dècades, el tèxtil va ser el motor econòmic, sustentat per les colònies industrials i l’aprofitament dels rius. Aquest sector va dominar l’activitat productiva configurant la identitat de la comarca fins a la crisi de 1973. La competència asiàtica i la pèrdua de competitivitat van precipitar el seu declivi. El que havia estat un pilar econòmic va quedar obsolet, obligant a una profunda reconversió. A partir dels anys vuitanta, el Bages va girar cap a la indústria metal·lúrgica i, progressivament, cap a l’activitat auxiliar de l’automòbil. Aquesta transició va ser clau per mantenir una base industrial sòlida. El tèxtil va desaparèixer com a sector dominant, però el metall va consolidar la comarca com un territori amb capacitat d’adaptació. Avui, aquest sector aporta un 13,5% del Valor Afegit Brut comarcal i dóna feina a més de 20.000 persones. Xifres que demostren la seva importància estratègica.
Tot i això, la indústria metal·lúrgica i de components viu una etapa d’incertesa. La revolució tecnològica i l’electrificació del transport estan canviant les regles del joc. El motor de combustió interna, amb centenars de peces mecàniques, sembla evolucionar a sistemes elèctrics basats en bateries i electrònica avançada. Això redueix la demanda de components tradicionals —com tubs d’escapament o sistemes d’injecció— i incrementa la importància del software i els materials lleugers.
Aquest canvi disruptiu afecta tota la cadena de valor de l’automoció. No és només una qüestió de tecnologia: és un nou paradigma productiu que redefineix competències, processos i estratègies empresarials. Tancaments recents, com el de Magneti Marelli a Santpedor, són un símptoma d’aquesta transformació. No es tracta d’una crisi puntual, sinó d’una reestructuració profunda.
La pregunta és clara: com garantir la continuïtat del teixit industrial i l’ocupació en una comarca que depèn de sectors en transició? La resposta passa per una política industrial intel·ligent, orientada a la diversificació i la innovació. No es tracta de rescatar empreses sense futur, sinó de crear condicions perquè sorgeixin noves activitats amb potencial competitiu. L’objectiu ha de ser diversificar l’economia comarcal, apostant per productes i tecnologies emergents. En lloc de subvencionar companyies en declivi, cal invertir en capital humà: competències digitals, formació en llengües estrangeres, coneixement en electrificació i software… També en l’electrificació de polígons industrials i el finançament de startups industrials.
La política industrial ha de ser un procés experimental, amb criteris clars per mesurar l’èxit. No totes les inversions donaran fruits, però el criteri ha de ser la productivitat, el nivell d’innovació —patents, nous processos— i les exportacions. No tant el volum de feina o el nombre de treballadors. Igualment, els programes de suport han de tenir data límit per evitar dependències cròniques. Els incentius s’haurien de limitar a un període màxim de tres a cinc anys, amb revisió anual, i les empreses que no assoleixin objectius definits haurien de deixar de rebre ajudes.
Les activitats seleccionades han de generar coneixement transferible, com ara tecnologies aplicables a altres sectors o processos que millorin l’eficiència global. El software per al control de processos, per exemple, pot aplicar-se tant a automoció com a metal·lúrgia, alimentació o logística. I tot això ha d’anar acompanyat d’un diàleg constant entre administració i sector privat per ajustar estratègies i detectar oportunitats emergents.
Detroit va ser el bressol de la indústria automobilística als Estats Units, amb gegants com Ford, General Motors i Chrysler establint-hi les seves fàbriques i convertint la ciutat en símbol de prosperitat industrial. Tanmateix, la dependència excessiva d’un únic sector i la manca de diversificació van fer que, amb la globalització i la crisi del sector, Detroit entrés en una recessió profunda, amb tancament massiu de plantes i una forta pèrdua d’ocupació. Detroit va decaure al no reaccionar a les transformacions tecnològiques del mercat.
No podem repetir aquest error. Per això, cal revisar —com ja s’ha fet— decisions dogmàtiques com el límit del 2035 en la venda de cotxes de combustió. Imposar aquest calendari sense tenir en compte les avantatges competitives naturals de la indústria europea pot posar en risc ocupació, inversió i coneixement tecnològic. Regalar mercat als competidors asiàtics seria un error estratègic.
A més, la Comissió Europea ha advertit sobre les plantes d’acoblament de vehicles elèctrics que depenen de components xinesos. Aquestes instal·lacions aporten poc valor a la indústria local i incrementen la dependència exterior. Si Catalunya vol ser competitiva, ha d’apostar per tecnologia pròpia i per sectors amb alt valor afegit.
En paral·lel, el nou impuls europeu a la política de defensa obre una finestra d’oportunitat. Catalunya busca posicionar-se com a actor rellevant en la captació de fons i projectes vinculats a la seguretat. Foment ha anunciat la creació d’un node català d’empreses del sector i reclama que Catalunya rebi almenys un 20% de la inversió estatal prevista en el Pla Industrial i Tecnològic per a la Seguretat i la Defensa. Malgrat representar el 20% del PIB espanyol, Catalunya té encara un pes residual en els contractes de defensa.
La Catalunya Central té una base industrial sòlida, però necessita evolucionar per no quedar atrapada en sectors en declivi. La reconversió industrial no és només una necessitat: és una oportunitat per reforçar la competitivitat i garantir ocupació de qualitat. Innovació, diversificació i capital humà són les claus per convertir aquesta transició en un motor de futur.
