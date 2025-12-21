Opinió
Tres referents de civisme i compromís social
Ja direu en què ha de creure l’home del carrer veient tant vandalisme institucional protagonitzat per ministres, polítics d’alta volada, alcaldes, alguns jutges i policies que haurien de ser exemplars en l’exercici del seu càrrec, però que apareixen diàriament enfangats en casos de corrupció, assetjament, agressió sexual, prevaricació, mentida i mil sospites més de conducta delictuosa. Tanmateix, al ciutadà responsable que compleix escrupolosament les seves obligacions cíviques i fiscals el complau saber que, malgrat la degradació de la vida oficial, en l’àmbit social on viu hi ha gent normal, responsable, solidària, bona gent, en definitiva, que els seus conciutadans saben reconèixer i premiar per la seva exemplaritat. Cadascú té referents en el seu lloc de residència, però aquesta setmana hem de destacar aquells que han rebut reconeixements multitudinaris a tocar de casa: a Manresa, a Navarcles i a Castellterçol. Joan Morros i Torné, activista cultural, descrit encertadament com «l’home que ha regalat el seu temps a Manresa», ha rebut l’alta distinció de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural en reconeixement de la seva infatigable tasca en entitats locals dinamitzadores de la vida cultural. La seva capacitat engrescadora d’equips de voluntariat per tirar endavant entitats com Rialles, Tabola, Bloc i El Galliner (aquesta darrera ja compleix trenta anys, amb l’afegitó de la campanya per salvar el Kursaal, equipament renovat que és referent en el panorama teatral del país), l’han fet mereixedor d’un reconeixement ciutadà, unànime de tots els grups municipals, als quals l’homenatjat ha reptat a repetir en tants d’altres temes en què la unanimitat en la governança beneficiaria la ciutat. El seu reconeixement ha coincidit temporalment amb el que han rebut l’exalcalde de Navarcles, Secundí Soldevila i Sellarés, i l’entranyable Joan Capdevila i Oller, cronista oficial de Castellterçol, la mort dels quals, aquesta setmana, ha provocat sentides mostres de condol a les seves poblacions. Soldevila, home de bé, alcalde tres legislatures i regidor compromès amb Navarcles durant disset anys, també va trobar temps per empènyer cívicament en entitats dedicades al treball social. El seu funeral va revalidar l’estima que li professava Navarcles. Un sentiment de dol i homenatge també expressat a Castellterçol en el comiat de Joan Capdevila, figura clau en la vida associativa d’aquella població. Mestre i cronista oficial de la vila, va ser un dels corresponsals heroics de Regió7 des dels inicis del diari. Bonhomiós amb contundència, el seu record ens reconciliarà per sempre amb la creença que, malgrat el vandalisme institucional, la ciutadania té referents de civisme i compromís social en qui emmirallar-se.
