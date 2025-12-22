Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cartes dels lectors

Agraïment a l’Hospital Sant Joan de Déu

Vull expressar el meu més sincer agraïment a les Doctores Antònia Flor, del Servei d’Infecciosos, Vanessa Villarraga i Rosana Rodríguez, del Servei d’Otorrino RL, així com tot l’equip d’infermeria i personal auxiliar de l’Hospital de Sant Joan de Déu «Althaia», que m’han atès durant el meu llarg ingrés per una otitis maligna. La vostra professionalitat, dedicació i amabilitat han estat un gran suport en uns moments especialment delicats per a mi. Us estic profundament agraït per la cura, l’atenció i el tracte humà que m’heu ofert en tot moment. Gràcies de tot cor per la vostra feina i per fer que em sentís segur i ben atès. Amb tot el meu reconeixement i afecte.

