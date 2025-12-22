Opinió | Tomàs Roset
Manresa
Agraïment a l’Hospital Sant Joan de Déu
Vull expressar el meu més sincer agraïment a les Doctores Antònia Flor, del Servei d’Infecciosos, Vanessa Villarraga i Rosana Rodríguez, del Servei d’Otorrino RL, així com tot l’equip d’infermeria i personal auxiliar de l’Hospital de Sant Joan de Déu «Althaia», que m’han atès durant el meu llarg ingrés per una otitis maligna. La vostra professionalitat, dedicació i amabilitat han estat un gran suport en uns moments especialment delicats per a mi. Us estic profundament agraït per la cura, l’atenció i el tracte humà que m’heu ofert en tot moment. Gràcies de tot cor per la vostra feina i per fer que em sentís segur i ben atès. Amb tot el meu reconeixement i afecte.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”