Opinió | Jaume Serra Carné
El carrer de Vallfonollosa és perillós
El dijous 4 de desembre en un dia plujós caminava pel carrer de Vallfonollosa, el que va de la plaça Creus a la Baixada de la Seu. Caminava per la vorera perquè de tant en tant passaven cotxes. Tot d’una vaig relliscar i vaig caure amb tanta mala sort que no podia moure una cama. Un veí del carrer em va auxiliar molt atentament. No podia caminar. Vam haver de telefonar al 112 i em van portar a l’hospital de Sant Joan de Déu. Feta l’exploració va resultar que m’havia trencat la ròtula! A partir d’aquí el procés de cura que pot durar uns dos mesos. Escric aquesta carta adreçada als conciutadans perquè si passen per aquell carrer vagin amb molta alerta sobretot en dies de pluja o amb mullena. El problema és la vorera que està feta amb unes lloses que rellisquen molt sobretot molles. Segons els veïns són moltes les persones que han relliscat en aquest carrer i s’han fet mal. Un veí em va escriure en saber el meu accident: «Ostres, ets una altra víctima del paviment criminal del carrer Vallfonollosa. No ets pas el primer i em sembla que tampoc no seràs l’últim». També em vull adreçar a l’Ajuntament de Manresa perquè d’una vegada arregli aquella vorera i eviti que més persones rellisquin i es facin mal. Em sorprèn saber que de molt temps se sap que aquell carrer és un punt perillós on moltes persones han relliscat i caigut i s’han fet mal. I l’Ajuntament hauria de fer el necessari perquè el carrer de Vallfonollosa no continuï sent un lloc perillós. Els ciutadans tenim dret a caminar segurs pels nostres carrers. Ajuntament facin el favor!
salut
