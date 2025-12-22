Opinió | Miquel Fortuny Navarro
La derivada del senglar
Bruno Latour, professor i director científic de l’Institut d’Estudis Polítics de París (Sciences Po) va ser sens dubte un dels pensadors que més ens ha ajudat a analitzar les relacions entre els éssers humans i la natura. Segons Latour, la visió de la natura com una realitat adaptable als interessos dels humans és el que ha provocat, entre altres, el canvi climàtic i les emergències sanitàries com la Covid-19. Podem més que especular que també l’anomenada plaga del senglar. Vladimir de Semir va dir que el coneixement científic s’ha vist qüestionat per múltiples raons al llarg de la història. Les veus expertes són considerades com a totalitàries per la seva autoritat científica basada en la veritat de les dades. És més que evident que l’excessiva proliferació de senglars responen a una nefasta gestió de la biosfera, i que la política «tout court» és a dir, la política entesa com la lluita pel poder hi ha contribuït. Ara amb el sorgiment de la pesta porcina africana, sigui quin sigui l’origen, cames ajudeu-me a pal·liar un PIB d’un sector, macrogranges i escorxadors amb poc valor afegit d’un país amb massa porcs. Un sector que com més gran és la producció, més grans són les deixalles que cal solucionar amb la falsedat del biogàs, excusa per més macrogranges, escorxadors, i la satisfacció dels oligopolis gasistes que ja han iniciat una extensa campanya de màrqueting d’ecoblanqueig.
