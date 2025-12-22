Opinió | XUT A PALS
Visca l’infern (regulador)!
Segurament vau llegir o sentir que els pescadors de la Mediterrània estan emprenyats amb la Comissió Europea per les limitacions en el nombre de dies que poden sortir pescar i en el tipus d’eines que han de fer servir. Deveu haver sentit les raons dels armadors i la defensa tancada que els governs català i espanyol han fet dels «nostres» pescadors, però probablement no conegueu els arguments de la Comissió i dels científics marins que l’assessoren. En lloc d’això, la «nostra» premsa ha preferit treure a passejar el fantasma del malvat buròcrata de Brussel·les i donar per bona la versió del sector. No tinc ni idea de si aquestes mesures per preservar la biosfera marina són raonables o excessives, però tinc el dret -i el deure!- d’escoltar tots els punts de vista, no només els d’una part, per simpàtica que sigui.
El conflicte -finalment mig solucionat- ha coincidit amb una ofensiva molt més àmplia, des de dins i fora de la Unió Europea, per afeblir un dels trets característics del model europeu, la regulació de l’activitat econòmica. Amb pocs dies de diferència, Trump i Musk s’han exclamat contra la normativa de la UE que regula tant les plataformes digitals com la intel·ligència artificial, al Parlament Europeu la dreta i l’extrema dreta s’ha unit per reduir les obligacions de les empreses d’informar de les seves activitats i procediments, i el Consell de la Unió ha fet marxa enrere en els plans de descarbonització de l’automòbil. Tot plegat, amanit amb aquest discurs tant suat com trampós sobre un presumpte infern regulador europeu que contrastaria amb la teòrica llibertat i dinamisme de l’economia i la societat nord-americanes. Bollocks!
A continuació algunes dades. El PIB per càpita nord-americà és més alt que l’europeu, cert, però està molt més mal repartit (0,4 a 0,3 en l’índex de Gini sobre desigualtat) i s’aconsegueix a còpia de fer, cada treballador o treballadora, 400 hores més l’any i de contaminar tres vegades més (14,2 a 5.7 Tones de CO₂ per habitant i any). I tampoc es tradueix en millor qualitat de vida. Als Estats Units l’obesitat afecta el 40% de la població i aquí al 25%, allà l’esperança de vida és 78 anys i aquí de 82, i allà es produeixen cinc homicidis per cada 100.000 habitants mentre que aquí només un. Podríem continuar.
Vivim més, treballem menys, tenim millor salut, llegim més, ens assassinem molt menys, mengem (molt!) millor, parlem més llengües i embrutem bastant menys. I això passa, entre altres raons i malgrat totes les mancances, perquè aquí l’administració pública intervé a favor del bé comú. Per això als fatxes i als superrics el model europeu els fa tanta ràbia.
