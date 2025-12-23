Opinió | tribuna
Nadal, tradició i cultura
El Nadal a Catalunya és molt més que unes dates assenyalades al calendari. És una expressió viva de la nostra llengua, la nostra cultura i els nostres valors. Tradicions com el tió de Nadal, el pessebre amb el caganer, la cavalcada de Reis o els àpats típics - com l’escudella i carn d’olla, els canelons o els torrons- no són simples costums heretats: són expressions culturals que expliquen qui som i com entenem la família, la convivència i el país.
Aquestes tradicions es viuen, sobretot, en l’àmbit quotidià i familiar. Quan fem cagar el tió, muntem el pessebre o sortim al carrer per rebre els Reis, transmetem valors de manera natural, especialment als infants. Parlem de compartir, de celebrar plegats, de respectar allò que ens ve de lluny i d’entendre que formar part d’una comunitat també vol dir conèixer-ne els símbols i els referents.
En un context de globalització, mantenir vives les tradicions no és una qüestió de nostàlgia, sinó de responsabilitat col·lectiva. Quan un poble deixa de viure les seves tradicions, la cultura es va diluint i amb ella es debiliten els valors que la sostenen. Preservar-les és, doncs, preservar la identitat compartida.
Alhora, les tradicions catalanes són una eina poderosa d’integració. Per a les persones nouvingudes, participar del Nadal català -del tió de Nadal, del pessebre, de la cavalcada de Reis o dels àpats compartits- és una porta d’entrada a la llengua, als costums i al relat col·lectiu del país. Integrar-se no vol dir esborrar l’origen propi, sinó conèixer i compartir la cultura del lloc on es viu.
Per això, defensar les nostres tradicions no és un acte excloent, sinó justament el contrari. Només una societat que estima i preserva la seva cultura pot acollir des del respecte i la convivència. En les nostres tradicions hi ha l’essència del que som i del que volem transmetre.
