Opinió | LA SIMONETA
El Papa Lleó XIV no vol sacerdotesses
Si l’església va de mal a borràs és per culpa de les dones? Impossible: mai se’ls ha donat mai cap poder decisiu. Ai, perdó: se’ls ha deixat netejar, ensenyar... De sacerdot de neteja només recordo la història de Fra Escombra perquè la seva humil condició de mulat i fill il·legítim li va empènyer.
Si els homes han fet tan escandalosos pecats dins de l’església i aquesta es troba actualment ai que em tinc, ai que no em tinc, per què no deixar provar a les dones si saben remuntar-la?
Segurament no caldria tancar tantes parròquies. Per què no provar-ho? Què li han fet les dones a l’església? Res. Però els homes que la representen no volen patir la pèrdua del seu poder absolut. I aquesta absoluta potestat els ha portat, en moltes ocasions, a la impunitat del pecat.
Qualsevol empresa que tingués un mal directiu el canviaria. Al papa Lleó XIV, ni per masclista, ni per misogin, ni per conservador, ni per anar més endarrere que el seu predecessor, ningú no el canviarà.
Joan Pau II ja va tancar i barrar la porta a què les dones puguin ser ordenades diaques, que és el grau inferior al sacerdoci. Ni diaques!
El papa Francesc va crear una comissió que havia de servir per abordar la situació de les dones dins de l’església i la seva possibilitat de ser diaques, de poder predicar i de poder batejar. Li van tombar.
El papa Lleó XIV no ha intervingut en la comissió, però ha estat ell qui ha donat l’ordre de publicar el resultat: les dones no seran diaques. Les dones no podran batejar ni predicar. No Lleó XIV, no.
A part de l’animalada de la costella i de la teoria de l’evolució, l’Església catòlica no diu que Déu va crear home i dona a la seva imatge?
És que la dona va sortir-li malament? Jo diria que és al revés. Quants homes d’església han estat als antípodes del que predicava Jesús de Natzaret? Moltíssims!
I ara, una comissió d’homes ―que no recorden que Déu els va crear com a iguals―, ha tornat a decidir que les dones només tenen cabuda a l’església per als serveis i que mai no podran tenir cap poder de decisió.
Per què l’església està exempta de paritat? A ella se li permet el patriarcat sense ni tan sols qüestionar-li.
La Santa Seu ha conclòs que les dones no poden ser diaques perquè seria obrir la porta a la possibilitat que es convertissin en sacerdotesses.
Se’n diu raó sense pes, d’això. Us imagineu que algun professor suspengués la secundària a alguna alumna perquè no pogués fer estudis universitaris?
I és que les dones d’església només poden esperar un miracle del segle XXII mentre encara les tenen com a l’edat mitjana.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala