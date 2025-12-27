Opinió | PEDRA SECA
La noia nova a sota del tendal de l’Orriols
Berga ha obert la campanya d’Aliança Catalana de captació de llistes independents. I en volen més
L’any acaba amb Berga transformada en un laboratori electoral per voluntat de Sílvia Orriols i amb Oriol Gès com a executor. La captació de llistes d’independents i els balls de noms comencen un pèl abans d’hora i amb estridència a la ciutat del foc i la rauxa (patumaire). «Hi haurà un degoteig constant de càrrecs d’altres formacions, especialment de grups independents», va declarar Orriols a Lluís Falgàs en una entrevista televisiva. La primera gota, berguedana.
Des del 1983, a principis de l’any anterior a les eleccions (hi ha municipals el 2027) comencen els moviments. Sense voler mostrar-los grotescs, són com una cursa de camells de fires i festes: es tiren boles a uns forats de colors per fer-los avançar. En força ocasions qui corre més al principi no acaba primer.
En l’últim cap de setmana de tendals d’Aliança Catalana del 2025 va ser significatiu el plantat a Berga un dissabte plujós. Per primera vegada vàrem veure a Judit Vinyes a sota del símbol blau del seu nou partit. La fins ara líder del BeGI, el grup independent amb dos regidors, apareixia al centre de la foto. És «in pectore» la cap de llista d’aquest grup. Volen conquerir el «territori Cup» i van amb un missatge implícit: fer pactes amb Aliança implica diluir-se sota la seva ascendent marca.
El pas progressiu o transfuguisme de Vinyes i els que formen part del BeGI havia de ser un passeig, però s’ha desquadrat per dues bandes. Anna de Haro, la primera militant d’AC al Berguedà, ha sigut baixa amb una sorda estridència. Desactivat aquest flanc, l’esquerda gran és amb l’altre regidor Lluís Minoves i un grup consistent dels de la llista anterior. Rebutgen seguir a la seva fins ara líder, es reagrupen i «amenacen» de presentar-se com «L’alternativa BeGI». Minoves ja és de fet regidor no adscrit i al gener Vinyes podria fer el mateix pas. L’artefacte que els va dur a l’ajuntament quedaria ben desmanegat.
Els altres en cursa semblen (de moment) immòbils. Llevat de Ramon Caballé (Junts). Treu un cap al panell de camèlids amb una bustiada presentant-se com a candidat (de nou) sense ser-ho oficialment. Abel Garcia (PSC) haurà de decidir entre consolidar la seva carrera a Barcelona o fer veure (un cop més) que opta a vèncer en terra hostil pel socialisme. Queden molts més camells aturats a la sortida. Bona part del públic desconeix que ERC governa en coalició amb la CUP i els hi costarà arrancar. I els cupaires no trotaran fins poques setmanes abans de les eleccions. Amb la boca xica fins i tot «amenacen» amb ni sortir a guanyar per quarta vegada consecutiva.
Per altres articles queden els intents de Jordi Graupera (Alhora) per captar a Minoves oferint-li «cobertura nacional», un paracaigudista primerenc del PP o com enfoca Orriols Manresa (hi ha Sergi Perramon d’Avenç Nacionalista) o Vic amb Jaume Anglada de Som Identitaris.
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Nadal amb neu a Catalunya: la nevada deixa gruixos importants al Solsonès i la Cerdanya i també emblanquina l'altiplà de la Segarra i el prelitoral de Tarragona
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut