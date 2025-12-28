Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dotze campanades manresanes

Com aquell qui no vol, pocs dies abans d’aquesta tradició dels dotze grans de raïm que sempre m’ha costat d’empassar, hem arribat a la darrera columna de l’any. Ja m’explicareu quina gràcia té engolir dotze boletes, a un ritme sense quarts ni hores, amb un alt percentatge de possibilitats d’ennuegar-te, per acabar deixant anar un sopar, que a més de costar-te una picossada, encara no has acabat de digerir. M’expliquen que la tradició neix l’any 1909 quan, a causa d’una collita excepcional de raïm a les vinyes espanyoles, els productors van decidir vendre bossetes amb els granets de la fruita de la sort per donar sortida a l’excedent; per això els van convèncer que si feien el ritual que ha arribat fins als nostres dies, per desgràcia de la nostra gola, els esperava un futur ple de salut i calerons.

Coneixent els orígens, penso que posats a fer promocions manresanes que és el que s’ha posat de moda els darrers temps, i ja que Manresa ha tingut un any de collita excepcional de projectes, podríem fer un «tardeo» al centre, que queda molt modernillu, per empassar-nos dotze grans que simbolitzin aquests projectes.

El primer aniria per l’èxit de la nova cavalcada, amb ànim d’espectacularitat i il·lusió, que tenim a tocar; el segon per la seducció turística del nou Sant Ignasi virtual, guia oficial de la ciutat; el tercer per veure la nova cara i el ressorgiment comercial, ben aviat, del carrer Guimerà; el quart perquè la Fàbrica Nova acabi plena de coneixement; el cinquè amb el desig d’omplir d’indústria i futur el nou polígon del Pont Nou; el sisè pels èxits del Baxi Manresa i l’ampliació del pavelló; el setè perquè la tan necessària i reivindicada residencia per a la tercera edat, Víctor Feliu, comenci a prendre forma al barri del Xup; el vuitè amb els millors desitjos i encerts per a la nova empresa municipal, Matmusa, que ha de gestionar les fires, museus, actius turístics i el que li caigui al damunt; el novè per començar a aixecar plantes i ocupar d’activitat la nova Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, al costat de la Seu; el desè per una ciutat neta, el funcionament del nou sistema de recollida d’escombraries i el civisme, que ja seria hora que comencéssim a aplicar, de tota la ciutadania; l’onze i més gros, per una nova versió del Centre Històric amb una bona gestió dels recursos que ens ha portat el Pla de Barris; i el dotzè, en un any mirant a les eleccions del 2027, opcional per a cadascú segons la seva militància, i que li sigui profitós per allò que en diem precampanya electoral.

Ara bé, per conservar la identitat i les arrels que és el que cal, els dotze grans haurien de ser de picapoll; i sobretot, mirar que cap dels projectes se’ns quedin entravessats. Bon Any!

