Opinió
Menjar porqueria als hospitals?
Llegeixo a la premsa la notícia que el febrer de 2023 una instrucció de l’Institut Català de la Salut obligava els hospitals i altres centres sanitaris a oferir un 75% de productes saludables a les màquines de vending. Pel que sembla, a dia d’avui, aquestes màquines expenedores continuen venent productes rics en greixos saturats i ultraprocessats que, com és sabut, són causa de malalties associades a aquest tipus de productes. L’administració, que en segons quins casos es mostra inflexible amb el compliment de la norma, en aquest assumpte evidencia una deixadesa inexplicable.
Fa uns dies, la xef Maria Nicolau denunciava el tipus de menjar que se sol servir als malalts ingressats als hospitals públics (encara que també es podria fer extensiu als privats) i s’horroritzava en veure una d’aquelles safates amb un croissant industrial, un pot de melmelada, un suc de nèctar de taronja i un iogurt. Productes que contenen sucre en quantitats inacceptables per a qualsevol que vulgui mantenir una vida saludable; però encara menys —explicava la xef— si es tracta d’un malalt, una persona que es troba en un moment d’extrema vulnerabilitat. Després no és estrany que la gent mengi malament. Aquells que no s’informen adequadament, en veure que en un hospital se serveixen aquest tipus de productes, deuen pensar que han de ser bons, ja que si els serveixen en un centre hospitalari deu ser que estan bé. Tanmateix, i per inversemblant que sembli, allò que porta la safata és perjudicial tant per a persones sanes com per a malaltes.
Quan fa un temps vaig estar hospitalitzat, vaig preguntar a la infermera com era possible tot plegat. Em va respondre que es tractava d’una qüestió de costos. I que, a diferència d’altres hospitals d’Europa, als nostres no existeix una plaça específica de nutricionista que supervisi el consum adequat del que han d’ingerir els malalts. Senyors: és hora de posar fi a aquesta escandalosa deixadesa, començar a complir la norma i impedir que als centres hospitalaris es continuïn servint les porqueries que s’estan proporcionant.
