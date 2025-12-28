Opinió
El primer senyal del 2026
Em sap greu anunciar-ho, però l’any que estem a punt d’estrenar no pinta bé. Els senyals que ens arriben de com aniran les coses i quines coses ens trobarem, francament, no presagia res bo. No, no per tot el que es pensen. És per una cosa pitjor. Ha estat fruit de conversa dels àpats de Nadal on els cunyats, que en aquest tema com en tots mai tenen raó, però els l’acabes donant per evitar el naufragi de la trobada familiar, segurament els hauran donat explicacions del dret i del revés sobre un tema que ara mateix està a punt de canviar les nostres vides. De fet, no ha arribat encara a les nostres vides i ja ens l’ha canviat del tot i per sempre. Sí, amics lectors, estic segur que a hores d’ara ja hauran endevinat la cosa. La cosa és la balisa V16 que a partir del dia 1 de geners ens acompanyarà a les nostres vides dins dels nostres cotxes. Sí, però, què és la balisa v16? Una martingala. L’últim «pelotassu» que ens costarà una pasta i que, excepte els que l’han inventat, tothom coincideix a dir que no servirà per a res. Un putu llumet a piles – a piles? – que t’hauràs de posar damunt del cotxe quan et passi alguna cosa amb el cotxe. Un putu llum de misèria que, de lluny, no es veu, de prop no es distingeix, més petit i menys cridaner que els llums d’emergència que ja duen els cotxes, que per això són, cagumdena, per emergències i que representa que t’ha de salvar de mals majors. L’han vista? L’han provat? Ara sí que hem de resar a Santa Llúcia que ens conservi la vista per poder detectar la merdeta aquesta a piles que, quan l’encens avisa un satèl·lit perquè els del satèl·lit sàpiguen que has pringat, però que no pateixis que ells no faran res més per ajudar-te. Em diuen que dos guàrdies civils en excedència són els ideòlegs i els que han patentat l’invent que, a partir del dia u de gener, cada cotxe haurà de dur a dins. Un rotllo vaja. Diuen que és perquè no hagis de sortir a posar els triangles a la carretera. Beneïts triangles, tots sabem què vol dir quan els veiem posats. Això sí que ha salvat vides. Diuen que és perquè no hagis de sortir del cotxe, Mare de Déu, si segons on tinguis la pana el que has de fer més de pressa que tard és justament no quedar-t’hi dins que no se t’enduguin. No s’entén res. I no es veu res. Aquests dies n’he pres una de balisa v16 i l’he posat a l’arbre de Nadal i he tingut feines a distingir-la i veure-la. Ah! I la llumeta funcionant, només dura, em diuen, 30 minuts. Quan han vist mai una grua arribar abans de trenta minuts? És un mal senyal que l’any comenci amb aquest senyal de merda. Mentrestant, si no la tenen i cap amic invisible no els l’ha regalat, posant-la a la carta dels Reis. Perquè si no la duen la multa serà segura. D’això no en tinc cap dubte. La multa per no dur-la sí que es veu a venir d’una hora lluny. No com el coi de llumeta balisa v16.
