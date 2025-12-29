Opinió | Elena Murugó
Manresa
Agraïment a l’Hospital Sant Joan de Déu
Vull expressar el meu agraïment a l’equip de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu. Molt especialment al doctor Gabriel López Sánchez, especialista en medicina interna, la seva infermera, Carla, també a la Mireia, d’extracció, a la recepció i el servei d’ambulàncies. Estic enormement agraïda per tot. Els desitjo un bon Nadal i bon any nou!
