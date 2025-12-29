Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Forat parc de l'AgullaRobatori CastellbellHapoel - BaxiMor Carme SolervicensVaga d'agricultorsPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Opinió | Elena Murugó

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Manresa

Agraïment a l’Hospital Sant Joan de Déu

Vull expressar el meu agraïment a l’equip de l’hospital de dia de Sant Joan de Déu. Molt especialment al doctor Gabriel López Sánchez, especialista en medicina interna, la seva infermera, Carla, també a la Mireia, d’extracció, a la recepció i el servei d’ambulàncies. Estic enormement agraïda per tot. Els desitjo un bon Nadal i bon any nou!

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents