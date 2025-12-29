Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | Xavier Solé Pla

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Clarà

Bon Nadal (a qui li molesti que es foti)

Fa uns dies es va tornar viral un vídeo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enregistrat l’any 2017, en què defensa el pessebre com una representació d’una família que fuig per refugiar-se en un portal per donar llum a un infant, una escena que no només representa el naixement del nen Jesús, sinó que transmet un missatge de pau, esperança i solidaritat. El pessebre, juntament amb el Nadal, forma part de les nostres tradicions. En els darrers anys agafa força la idea de rebaixar el component religiós del Nadal i convertir la festa del Nadal en la festa d’hivern. No s’hi val que, amb aquest ànim, ens vulguem carregar les nostres tradicions, perquè el Nadal suposa tornar a rememorar aquell esperit de quan érem petits, creure’ns per unes hores, que podem viure en un món millor i ser millors persones. Representa també els àpats en família, tornar a casa dels pares, l’escudella i la carn d’olla, la il·lusió dels infants, i un refugi dels grans, -almenys durant unes hores-, dels turments del dia a dia. Ja n’hi ha prou de voler-nos carregar, sota el pseudoprogressisme i la pretesa voluntat de no voler molestar ningú i de buidar la nostra societat de tot component cristià, les nostres tradicions impunement. Qui no li agradi el Nadal, que també pot passar, que es quedi a casa o que se’n vagi a treballar el dia 25, que tampoc li passarà res.

