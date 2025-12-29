Opinió | Xavier Solé Pla
Bon Nadal (a qui li molesti que es foti)
Fa uns dies es va tornar viral un vídeo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enregistrat l’any 2017, en què defensa el pessebre com una representació d’una família que fuig per refugiar-se en un portal per donar llum a un infant, una escena que no només representa el naixement del nen Jesús, sinó que transmet un missatge de pau, esperança i solidaritat. El pessebre, juntament amb el Nadal, forma part de les nostres tradicions. En els darrers anys agafa força la idea de rebaixar el component religiós del Nadal i convertir la festa del Nadal en la festa d’hivern. No s’hi val que, amb aquest ànim, ens vulguem carregar les nostres tradicions, perquè el Nadal suposa tornar a rememorar aquell esperit de quan érem petits, creure’ns per unes hores, que podem viure en un món millor i ser millors persones. Representa també els àpats en família, tornar a casa dels pares, l’escudella i la carn d’olla, la il·lusió dels infants, i un refugi dels grans, -almenys durant unes hores-, dels turments del dia a dia. Ja n’hi ha prou de voler-nos carregar, sota el pseudoprogressisme i la pretesa voluntat de no voler molestar ningú i de buidar la nostra societat de tot component cristià, les nostres tradicions impunement. Qui no li agradi el Nadal, que també pot passar, que es quedi a casa o que se’n vagi a treballar el dia 25, que tampoc li passarà res.
societat
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès