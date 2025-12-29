Opinió | XUT A PALS
Els comunistes
Tothom que té edat per fer-ho recorda on era quan va veure per primera vegada les imatges dels avions estavellant-se contra les torres bessones de Nova York l’11 de setembre del 2001. Un servidor feia temps per anar a la mani en un bar de la Via Laietana. També recordo perfectament on era la tarda de Sant Esteve de 1991. Passava per davant del bar Xaloc i a través de la finestra que dona al carrer vaig veure com la bandera de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques era substituïda per la tricolor russa a la torre més alta del Kremlin.
Han passat 34 anys i encara no sabem del cert si l’URSS va col·lapsar per raons endògenes o exògenes. Si va acabar petant per l’encadenament de circumstàncies adverses: l’endarreriment del país, les guerres (la primera mundial, la civil i la segona), l’hostilitat occidental, la cursa armamentista... O si fou la mateixa idea (la planificació socialista i la dictadura del proletariat) el què feia inviable el projecte. O tot plegat una mica.
El què sí que sabem és que la Unió Soviètica i el moviment comunista internacional són el fenomen més influent, transcendent i significatiu de tot el segle XX. Malgrat que dels comunistes ens en donen sovint una imatge distorsionada i negativa, de conspiradors, ressentits i sense escrúpols, una mica com l’Strelnikov de Dr Zhivago. Per mi, en canvi, els comunistes seran sempre aquells homes i dones que organitzaven i participaven en la Festa del Treball, a Montjuïc. I el comunisme, aquell ambient de companyonia, humilitat, alegria i voluntarisme que s’hi respirava. N’he conegut moltes de festes que barregen política i gresca, començant per l’estimada Festa Major Alternativa de Manresa, però cap ha aconseguit reproduir l’esperit popular, optimista i intergeneracional de la festa del PSUC, el partit dels comunistes de Catalunya.
No hem estat capaços, en aquest país, de recordar aquell partit, que tant va fer per acabar amb la dictadura i millorar les condicions de vida de la classe treballadora, de la manera com s’immortalitzen els fenòmens socials del nostre temps, amb una bona pel·lícula. Ni tan sols a 47, la pel·lícula de l’autobús, s’explica la militància comunista del protagonista. Per això us recomano La grande ambizione, sobre la figura del secretari general del PCI Enrico Berlinguer, que a més d’un relat acurat d’un moment crucial i intens de la vida política italiana i europea, és també un homenatge a la militància de base, a les assemblees, les campanyes, les vagues, les derrotes i les victòries.
Desconec les raons que van dur la gent d’ICV a deixar d’organitzar la Festa del treball als anys noranta. Potser els va semblar que no feia modern. A França, en canvi, encara organitzen la festa de L’Humanité, que cada any aplega centenars de milers de persones i ajuda a impulsar una esquerra social i política en molt millor forma que la d’aquí.
