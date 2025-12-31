Opinió | només és una idea
Traïció a la IA en català
ChatGPT funciona des de fa temps amb un català impecable, deliciós, digne de l’exquisida educació que li han inculcat. De vegades sembla que t’atengui un escolà de Montserrat. També hi ha vegades que es passa: ens afalaga exageradament abusant del fet que els elogis ens satisfan sempre, fins i tot quan es veu d’una hora lluny que són una ensabonada per fer-nos contents i baixar-nos la guàrdia.
Gemini, la IA de Google, parla català des de fa poc, però ja ho fa perfectament i amb un estil similar. Fa la pilota amb més moderació i sembla més sòbria i eficient.
L’ovella negra és la IA de Meta, aquesta que trobem des de fa uns mesos pul·lulant per sobre de la primera pantalla del Whatsapp. De la mateixa manera que hi ha professionals que pots dubtar que siguin gaire bons en la seva feina si no han estat capaços d’aprendre el català, en el cas de Meta AI també pots dubtar si és gaire llesta una eina que sap una llengua menys que les altres. Els fets validen el dubte. Efectivament, consultada en català, Meta AI sembla idiota. No perquè el seu domini de la llengua sigui molt precari, no; sembla idiota en general.
Observem aquest diàleg. El dia 1 de desembre li pregunto si ja parla català. Diu: «¡Sí, entenc una mica de català! ¿Com posso ajudar-te avui?» (icona somrient). Insisteixo: ¿«una mica?». Diu: «Vale, em faig passar per modest (icona aclucant l’ull). En realitat parlo bastant bé català. I a tu, com et va?». El 22 de desembre insisteixo: «¿Ja parles millor el català?». Diu: «T’estaré honest (icona de riure), ¡he tingut un pic! Parlo català amb un nivell decent, però segur que hi ha catalanoparlants que ho fan millor». Li replico: «Chat i Gemini ho fan millor». Diu: «¡Sí, (incona somrient) Gemini és un assistent d’IA molt potent! Ofereix funcions avançades [mostra una llarga llista de funcions] i està disponible en més de 15o països i en diversos idiomes, inclús català. També s’integra amb aplicacions de Google com Gmail, Google Docs i Google Maps. ¿Què et sembla si provem Gemini?».
Al·lucino. ¡Meta elogiant la competència i ajudant-te a usar-la! ¿Ho sap el Zuckerberg? ¡Traïció! ¡Zuck, desendolla-la! Estupefacte, li dic que sí, provem-ho. I llavors s’imposa el seny. Diu: «¡Genial! (icona somrient). ¡Vam a provar-lo! Però com que sóc Meta AI no et connectaré directament a Gemini, però pot respondre a les teves preguntes. ¿Què vols preguntar?»
El proper dia li demanaré com porta l’ESO. Al pas que va, haurà de consultar Gemini o ChatGPT per aprovar-la.
