Opinió | LA SIMONETA
Primeres dames que insulten
Brigitte Macron ha tornat a tenir un mal dia. A finals de maig va protagonitzar un vídeo viral en el que, en baixar de l’avió, al Vietnam, li donava una empenta o plantofada al seu marit. Aquest cas, però, pertany a l’àmbit personal.
En canvi, el passat 7 de desembre, la repercussió d’un nou vídeo, va ser ja d’àmbit social i polític per a la França que lidera el seu marit.
Les primeres dames no governen, però representen. No legislen, però simbolitzen. Quan parlen —i quan insulten— no ho fan des del no-res, sinó des del poder.
Com se t’acut, Brigitte Macron, com a primera dama que ets, anar a un espectacle d’un humorista acusat de violació? I, a més, acompanyada per la teva filla com si volguéssiu demostrar que podeu riure, tranquil·lament, amb un individu acusat de violació.
Ary Abittan és un actor i humorista francès que el 2021 va ser denunciat per violació. El cas es va arxivar el 2024 i es va tancar definitivament el gener del 2025. La justícia francesa va considerar que no hi havia prou proves malgrat que en el dossier hi havia registre de lesions, declaracions de la denunciant i altres proves materials.
No va ser, però, una absolució perquè no van declarar la seva innocència de manera formal com ho hauria fet un veredicte absolutori.
Els fets van generar dubtes sobre l’eficàcia i la credibilitat del sistema judicial, especialment, en casos de violència sexual.
Tot i el candent problema, a Ary Abittan se li permet fer un nou espectacle on comentar, rient, el seu procés personal amb l’acusació. No podia canviar de tema i evitar el conflicte?
Malgrat la polèmica, Brigitte Macron i la seva filla van entrar al camerino de l’humorista i, tot comentant els fets del dia anterior, ella va escopir uns insults que mai no han de sortir de cap boca ni d’home i menys de dona.
La nit anterior, un grup de feministes del col·lectiu #NousToutes, va irrompre a la funció, portant màscares amb la cara del còmic i cridant «Abittan violador». Volien criticar el seu retorn a escena sense que hi hagi hagut un debat a nivell nacional de com tractar els casos de violadors.
L’endemà, quan ell estava espantat per les protestes feministes, ella va dir-li: «Si apareixen aquestes maldites idiotes, les expulsarem».
Brigitte, que no ets feminista? Si ho fossis no t’hauries dit idiota, oi?
L’insult francès té un significat molt vulgar. També es pot traduir com «estúpides de merda» o «brutes idiotes»
I és que si l’humorista pot actuar apel·lant a la llibertat d’expressió i ella pot insultar feministes, per què elles no poden protestar per una acusació de violació? Protestar no és violència. Insultar feministes és posicionar-se. I no precisament del costat del feminisme.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia