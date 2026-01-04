Opinió
El dirigent que tots els ciutadans voldrien
Bon any! Vull pensar que som una bona colla els qui encara assaborim íntimament el concert de Cap d’Any de la Filharmònica de Viena, dijous passat, i recomano a aquells que no el vau seguir que feu l’impossible per aconseguir-lo i visionar-lo sencer. Des del primer fins a l’últim minut. Impactant. Un programa amb valsos, polques, marxes i galops trencador amb la tradició de la Musikverein. L’extraordinari vals Palmes de la Pau, que Josef Strauss va compondre per marcar el final de la guerra Austroprussiana va ser agraït i reconegut per un públic entusiasmat amb el jove director del concert d’enguany: Yannick Nézet-Séguin, quebequès practicant sense complexos d’identitat nacional, que va saber aprofitar l’oportunitat de la seva vida per a fer-se un lloc en l’escenari internacional. Contundentment subtil en la direcció dels músics, va donar una lliçó de connexió amb el públic, guanyat amb un somriure permanent i demostració de domini de l’espai i el moment. Amatent al clímax creat, va dirigir des del pati de butaques el picar de mans rítmic de la delerosa Marxa Radetzky, aconseguint una apoteosi final, potser somiada per alguns dels seus preuats antecessors, però mai aconseguida en semblant magnitud. Impressionant, certament. Un exemple de com es poden millorar resultats extraordinaris anteriors, si al capdavant hi ha algú que viu intensament el que té entre mans i sap aconseguir treure el millor de cadascú que té un paper assignat en la interpretació. Parlo d’un concert, d’uns músics i d’un director d’orquestra, però quedi clar que l’experiència, l’aprenentatge és aplicable a qualsevol acció que impliqui diferents actors en l’execució d’una obra magna, ambiciosa en el seu objectiu final. Feu volar la imaginació i poseu-vos al cap allò, aquell objectiu extraordinari que hauríeu volgut aconseguir en un moment determinat de la vostra història personal, familiar o col·lectiva, però que us va quedar a mitges, amb un sentiment de profunda frustració. Reflexioneu serenament sobre el procés que vau seguir per a tirar-ho endavant i aneu prenent nota dels punts on vau fallar, els que van condicionar la vostra actitud i, sobretot, aquells que ara veieu van ser incapaços de complir els qui tenien la responsabilitat principal en l’assoliment de l’objectiu. Jo, que no soc massa viu per veure la de sota en moltes actuacions dels directors de la vida pública, no puc deixar de pensar en com es va interpretar i dirigir el procés per la independència de Catalunya. En com es va fer el ridícul davant l’audiència que ens guaitava amb admiració, respecte i simpatia. I si allò va ser un fiasco, com acabarà la interpretació actual, «singular» i dirigida sense esperit trencador ni d’identitat nacional desacomplexada?
