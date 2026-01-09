Opinió | tribuna
Avenç, Manresa i el vol del felciot
No fa tants anys que vam viure durant uns mesos confinats. Jo ho feia en un pis de poc més de quaranta metres quadrats, al centre històric. El meu món, aleshores, s’havia encongit fins a un balconet estret, des d’on sortia a llegir buscant una mica de llum i aire fresc.
Un matí, aquell petit espai es va convertir en escenari d’un episodi inesperat: vaig rescatar un falciot que havia caigut al balcó del veí. El vaig recollir, el vaig deixar en una capsa amb una mica d’aliment, i durant una hora es va convertir en el meu company de confinament.
El falciot és una au extraordinària. Està dissenyada per viure a l’aire: menja i dorm volant... Passa gairebé tota la seva vida al cel. Però té una fragilitat decisiva: quan cau a terra, li és pràcticament impossible enlairar-se.
Aquells dies llegia Cartes des de la presó, de Carrasco i Formiguera. I entre aquelles pàgines escrites des de la vigília de la seva execució, em vaig topar amb una frase que em va cremar a les mans: «Moriré amb la consciència tranquil·la i amb el convenciment que he fet allò que havia de fer.»
Aquell contrast em va colpir. Per una banda, l’ocell atrapat, incapaç de fer el que estava fet per fer. I per l’altra, un home condemnat, serenament coherent fins al final. En aquell silenci llarg del confinament, vaig començar a entendre que la pitjor forma de caiguda no és caure, sinó acostumar-se a terra. I és el que començàvem a fer.
Avui, ens assemblen massa a aquell falciot. Tenim un potencial immens, una història de resiliència i de grandesa, però ens trobem atrapats. Amb les ales lligades per la desídia, pel càlcul electoral i per un relat oficial que ens vol resignats. Uns governen administrant la decadència i del victimisme en fan negoci; d’altres viuen del soroll de la frustració buscant únicament rèdit electoral, però sense voluntat de governar. És en aquest context, davant d’aquesta sensació de paràlisi, que alguns vam entendre que no n’hi havia prou amb descriure la realitat: calia intervenir-hi.
Després de dos anys de fer una bona oposició, els manresans ens demanen que anem més enllà. Així, a finals de novembre, vam presentar Avenç Nacionalista. I cal dir-ho clar: no neix pensant només per guanyar eleccions, sinó perquè hi guanyin les pròximes generacions. La política no pot ser una subhasta de vots cada quatre anys, ha de ser arquitectura cívica i defensa de la identitat. En un temps d’acceleració, de consignes virals i de política de consum ràpid, nosaltres venim a fer un bon brou.
Assumim l’encàrrec dels que avui se senten orfes dins l’espai del nacionalisme d’ordre. Gent que no vol ni el soroll estèril dels qui només saben agitar, ni tampoc la deriva d’aquells que han caigut en la temptació d’una progressia benestant, desconnectada de la realitat quotidiana de la gent treballadora. I davant d’aquest fet, ens demanen que posem fil a l’agulla per recosir aquest espai polític, per tornar a donar veu, projecte i ambició a un catalanisme municipalista responsable, que no renunciï ni a governar ni a dir les coses pel seu nom.
Alguns encara us preguntareu: què en vaig fer del falciot?
Vaig llegir què calia fer: posar-lo al límit d’una superfície elevada, just al llindar del buit. I així ho vaig fer. El vaig deixar sobre el cantell del llibre Cartes des de la presó que tenia a les mans. Va semblar dubtar. I de cop, sense mirar enrere, va emprendre el vol.
Manresa és avui aquest falciot. El precipici hi és, sí. Però també la possibilitat de tornar a enlairar-se. De la mateixa manera que aquell dia em va portar a prendre la decisió de no quedar-me resignat al sofà veient com passaven les coses, el que toca fer ara és anar més enllà. I Avenç ha de ser aquest punt d’elevació des d’on Manresa reprengui el vol.
