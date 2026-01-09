Opinió | VIST I NO VIST
Centenari Ramon N. Cornet
El professor de física, química i matemàtiques, farmacèutic i historiador de la farmàcia manresana, Ramon N. Cornet Arboix compleix el centenari del seu naixement. Els qui el vam conèixer tenim present el seu record, sobretot per l’obra dedicada a l’estudi dels apotecaris i farmacèutics locals de diferents períodes històrics, que constitueix un llegat ciutadà. Els anys com a docent i empresari de l’ensenyament queden llunyans en el temps. L’any 2018 vaig escriure per a la revista Dovella el reportatge D’Acadèmia Catalunya als Col·legis Catalunya en què rescatava de l’oblit la història del centre d’ensenyament privat, mixt i de tots els nivells, que va fundar l’any 1962 i va dirigir fins al 1975. Les dificultats amb què topà l’ambiciós projecte escolar, que havia desenvolupat una activitat pedagògica i cultural allunyada del model d’escola franquista, l’obligaren a traspassar el centre. Es llicencià en Farmàcia l’any 1978 i va exercir de farmacèutic, del 1983 al 1991, convertint-se en un prolífic i metòdic estudiós de la història de la farmàcia manresana. En les diferents ocasions que vaig entrevistar-lo, es mostrava un defensor acèrrim de la seva nova professió, que tenia en un elevat concepte, fins i tot en diria una visió idealitzada, per la fascinació que sentia descobrint els aspectes més humans i propis de l’ofici, així com per la rellevància social, econòmica i política, dels «companys que ens han precedit en la professió a Manresa», dels quals volia «construir la història». Els mentors Anna M. Carmona, Josep M. Suñé i Ramon Jordi van considerar cabdal la seva aportació a la història de la farmàcia catalana. Concretament, va estudiar els moderns farmacèutics dels segles XIX i part del XX, i els antics apotecaris dels segles XVIII, XVII i XVI. Després de jubilar-se de farmacèutic, l’any 1999 es va llicenciar en l’especialitat d’Història Medieval, que el va dotar dels recursos metodològics per aprofundir amb rigor historiogràfic el tema de la tesi doctoral d’Història: Apotecaris a la Manresa del segle XIV, contemporanis de l’apotecari Bernat Despujol, que va recopilar 227 receptes medicinals entre 1347 i 1348, i que foren objecte del treball El Receptari de Manresa. Estudi i Transcripció, amb el qual l’any 2004 va obtenir el VIII Premi d’Història de la Medicina Catalana Oleguer Miró Borràs. L’any 2014, desè aniversari del traspàs de Ramon N. Cornet, l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, Simeó Selga Ubach, i el Centre d’Estudis del Bages van retre-li un homenatge i van fer gestions per a editar i publicar la seva tesi doctoral d’Història, que havia d’anar precedida d’una dedicatòria al doctor Antoni Esteve Subirana, «en reconeixement de l’interès que tenia per tot allò que representava la història de Manresa», i d’escrits d’amics seus a manera de pròleg i ressenyes sobre la seva biografia i les seves facetes. Però, el fet de no haver pogut llegir-la a causa de la seva mort sobtada, malauradament, dificulta l’obtenció d’ajuts per a editar-la i publicar-la, tasca que seria, sens dubte, el millor homenatge.
- La Guàrdia Civil alerta d'un problema nou amb les noves balises V-16
- Xavier Domènech, exlíder dels Comuns: «M’han sondejat de diferents espais polítics, però no em plantejo tornar»
- Ensurt al tall de pagesos a la C-16: un conductor xoca contra la barricada a Olvan
- Una sentència ordena l’Ajuntament de Cercs a investigar si els terrenys de l’antiga central tèrmica són béns comunals
- Nandu Jubany queda aturat a trenta quilòmetres del final de l'especial en la primera jornada marató al Dakar
- Un camió amb la ploma aixecada s'endú els llums del Túnel de la Nou i obliga a tallar la circulació a la C-16
- Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16