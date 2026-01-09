Opinió | evangeli
Mercè de Subirà
Per què Jesús va voler ser batejat?
Després dels dies de festa i disbauxa que representen les festes de Nadal, en la lectura d’avui contemplem al Messies —l’Ungit— en el Jordà per a «fer-se batejar per Joan». Una acció que ens fa preguntar: per què Jesús va voler ser batejat, si Ell mateix era Déu? És així com Jesús ens ha ensenyat el camí que nosaltres hem de seguir, com a cristians. No ho va fer perquè ell ho necessités, ho va fer perquè nosaltres ho necessitem. Jesús ha volgut què fóssim salvats i poguéssim ser fills de Déu gràcies al Baptisme. El seu Baptisme està lligat al nostre i això és el que celebrem avui. Abans de pujar al Cel, Jesús ens va demanar anar per tot el món a batejar. I des d’aquell dia fins al dia d’avui, això ha estat una cadena ininterrompuda: els pares bategen els seus fills, i aquests després els seus fills, i els fills...
El repte de cada batejat és el d’assumir la fe, estar presents entre els homes en la nostra vida cristiana i comportar-nos com a veritables fills de Déu. Meditar sobre la nostra condició de fills de Déu «Jo soc fill de Déu i l’altre també». Quan som conscients d’aquesta realitat, veiem en els altres una persona que val molt. I això implica actuar i mirar el món d’una altra manera. Jesús en convida a donar i acollir al qui ho necessiti, visitar malalts, consolar als tristos, perdonar les ofenses i fins i tot suportar amb paciència les persones que discrepen amb nosaltres o ens molesten. Cada cristià ha rebut uns dons, uns tenen la capacitat de compartir les seves coses, altres d’alegrar la vida dels altres o posar pau on hi ha baralles i tot plegat requereix fixar-nos en les necessitats dels altres i no tant en les nostres.
Sortir de nosaltres mateixos comporta mirar qui requereix de la nostra atenció, del nostre temps, del nostre somriure. I no tan sols en els dies de festes de Nadal, sinó sempre dia a dia. Fer-nos càrrec de les necessitats dels altres, fent-nos propers, compartint l’amor de Déu és com imitem a Crist, aixecant la mirada al proïsme, aquest és el camí de la veritable felicitat, perquè hi ha més felicitat a donar que a rebre.
