Opinió | a tort i a dret
Punyalada americana a la llet descremada
Ara resulta que la llet descremada engreixa més que la sencera. El departament de Sanitat d’Estats Units ha publicat unes recomanacions de nutrició que, per vist que venen del polèmic Robert F. Kennedy, els experts consideren prou raonables: fruita, verdura, llegum, cereals integrals, proteïna sense processar, greixos saludables... i entre aquests consells, el de preferir la llet sencera, amb tot el greix que li proporciona la vaca.
No havíem quedat que engreixava, i que per això tanta gent la compra descremada o semidescremada? Doncs el document diu el contrari: «Quan consumeixis productes làctics, inclou-hi productes làctics sencers sense sucres afegits. Els productes làctics són una excel·lent font de proteïnes, greixos saludables, vitamines i minerals.»
Es veu que les dades ho avalen, segons llegeixo al New York Times: «Segons les dades, no hi ha cap associació consistent entre els làctics baixos en greixos i el pes, i si de cas, els làctics amb tot el greix s’associen amb taxes d’obesitat més baixes. Tanmateix, si preferiu els làctics baixos en greixos o sense greixos, no hi ha cap raó basada en proves per no consumir-los. Tots els làctics són bons.» Això no és nou. Un estudi publicat el 2020 per The American Journal of Clinical Nutrition estableix que «l’evidència observacional recolza que els nens que consumeixen llet sencera en comparació amb la llet baixa en greix tenen menys probabilitats de patir sobrepès o obesitat».
Un altre mite a fer punyetes!.
Si a casa nostra féssim cas als suggeriments de l’oncle Sam un dels sectors beneficiats seria el dels cambrers encadenats a la cafetera, ja que es reduiria la feixuga varietat de comandes que reben. Acceptant que la llet sencera és bona (intolerants a banda), demanaríem més cafès amb llet normals i menys amb llet descremada, de soja, de civada o de ves a saber. L’atabalament dels cafeters es reduiria en algun grau respecte de l’actual, quan ja no els sorprèn l’encàrrec d’un «tallat descafeïnat de màquina curt de cafè amb llet d’arròs i xarop d’atzavara».
El document no diu res del cafè; ni el recomana ni el desaconsella. Un oblit important, atès el volum ingent de litres que en beuen els nord-americans. La cafeïna allibera hormones positives per a l’estat d’ànim, però en excés provoca ansietat, irritabilitat, nerviosisme i falta de concentració. I llavors els policies desenfunden massa de pressa.
