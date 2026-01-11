Opinió
Un any per passar pantalla
L’any ens ha començat ben galdós, amb unes quantes i variades mostres de l’estupidesa humana i una allau de nous terminals telefònics que els Reis Mags, el Pare Nadal i el Tió, amb més generositat que seny, han obsequiat les generacions més joves del país. La tragèdia de l’incendi en el local de copes de l’estació d’esquí de Crans Montana, un entorn afavorit i allunyat de les greus dificultats i mancances en les quals viu una bona part del planeta, ens hauria de fer reflexionar seriosament sobre el paper que les pantalles i les xarxes socials juguen a les nostres vides, per repensar l’educació que estem donant sobre l’ús d’aquests aparells.
La mort de desenes de joves hauria de ser més que suficient per posar en evidència la perillositat i l’estupidesa de substituir la lògica racional per la dependència del mòbil, fins a la pèrdua de capacitat per actuar en situacions extraordinàries. És molt greu que la primera reacció de moltes víctimes, més enllà de la immediata anàlisi de la situació per poder actuar amb la lògica que exigia el moment, fos la de gravar per testimoniar la seva presència en la tragèdia, com qui vol exhibir el privilegi de ser en un cercle de gent glamurosa reservat per a uns escollits, sense pensar que seria la darrera cosa que farien, abans que fugir per preservar la pròpia vida.
Si no ho gravem vol dir que no ha existit, si no fem una selfie no hi hem estat, si no ho compartim a les xarxes no ho hem viscut; aquestes són les màximes que ens porten a actuar amb la nova normalitat que hem creat, on el protagonisme ja no el tenen les persones i els valors humans que ens envolten sinó la imatge digital que compartim; les mirades no interessen perquè hem passat a dir-nos-ho tot per les pantalles. És fotut constatar que la tecnologia, que s’ha convertit en el millor aliat de l’aïllament i la introversió, mana les nostres conductes, fins i tot per damunt de l’instint de supervivència; un preu massa alt a pagar, quan la imatge que dèiem que valia més que mil paraules, ha passat a valdre més que una vida.
Ens trobem davant un greu fracàs social i educatiu, la primera catàstrofe de l’any no és un cas aïllat, és el símbol d’una cultura que ha normalitzat el poder de la imatge per damunt de la reflexió individual i col·lectiva; les noves generacions creixen amb la convicció que gravar és més necessari que actuar, i quan la màxima preocupació és cercar el millor enfocament per impressionar, alguna cosa, èticament i moralment, està naufragant. No és qüestió de disposar de plans d’emergència, és urgent reeducar en matèria de valors reals per garantir la protecció, la nostra personal i la dels altres, perquè estem fallant en el més essencial per sobreviure, ensenyar a valorar i preservar la vida.
