Cursa de tortugues Manresa-Barcelona
Comença el 2026 i encara no hem vist el projecte per soterrar i allargar la línia dels FGC a Manresa que s’havia de presentar el 2024. En canvi, el soterrament de l’estació d’Igualada es va licitar el mes de juliol passat. Són dues obres que es van anunciar plegades però que avancen a velocitats dispars. La de Manresa va més endarrerida i el cert és que no hi ha manifestacions de protesta, potser perquè l’entusiasme que provoca entre els ciutadans és molt descriptible.
Per mi, se la poden estalviar. La seva principal utilitat és l’endreça urbanística del sector comprès entre la carretera de Santpedor i el carrer Primer de Maig, i això s’aconseguiria igualment soterrant la via des de Manresa Alta fins l’actual estació final de Manresa Baixador. Allargar la línia 262 metres és una cirereta de pastís força costosa, i valdria més dedicar els diners a millorar la velocitat del servei, que està a l’altura dels seus competidors Renfe i Monbus: l’altura del betum. .
Manresa està de sort, ja que pot triar entre tres serveis diferents de transport públic per viatjar a Barcelona, pràctica forçosa de moltíssima gent cada matí, i està de pega perquè els tres serveis competeixen en lentitud. Quan es triga de Manresa al centre de Barcelona, posem-hi la plaça de Catalunya? Si agafes els FGC a Manresa Baixador a les set menys un minut, trigaràs una hora i vint-i-sis minuts fins el final de línia a la plaça d’Espanya, i llavors hi has de sumar el trajecte en metro. Si agafes el bus a les set del matí, segons els horaris en vigència a partir d’ahir, arribaràs a la parada de Gran Via, a tocar de Balmes, al cap d’una hora i cinquanta minuts. I si agafes la Renfe a les set menys sis trigaràs una hora i vint-i-dos minuts, però abans hauràs d’arribar a l’estació manresana, que no és cèntrica. Sumades unes coses i les altres, el guanyador és... el terapeuta de la teva angoixa.
Si el traspàs de Rodalies va de veres i un dia la línia de Manresa és de la Generalitat, espero que es deixin estar d’invents i destinin tots els diners que puguin a fer que tant aquest servei com el dels «ferrocates» redueixin substancialment la durada del viatge. Es pot aconseguir amb una barreja de gestió, inversió i voluntat política. Entre Manresa i plaça de Catalunya, Rodalies fa vint parades, i els FGC en fan vint-i-nou fins la plaça d’Espanya: imaginem-nos el temps que s’estalviarien uns trens directes que se saltessin la majoria d’estacions i baixadors en totes dues línies. Impossible? Segur? Ho han provat?
