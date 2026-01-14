Opinió | tribuna
Consum de proximitat: un compromís possible i necessari
Cada vegada que omplim la cistella de la compra prenem una decisió que va molt més enllà del que menjarem aquell dia. Decidim a qui donem suport, quin model de territori volem i quin impacte generem en el nostre entorn. Al Bages tenim la sort de comptar amb pagesos, ramaders i petites empreses agroalimentàries que mantenen viu un patrimoni productiu que no tots els territoris conserven. Consumir productes de proximitat és, per tant, un acte de corresponsabilitat, una manera de preservar el paisatge, l’economia local i de sentir-nos orgullosos del que som. Però també és una manera senzilla i directa de saber que el que tenim al plat ha estat produït per veïns i veïnes del territori.
Des del Consell Comarcal del Bages, a través del projecte El Rebost del Bages i amb el suport de la Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, treballem per donar suport a totes aquelles iniciatives que fan possible una agricultura arrelada i diversa. Oli, vi, carn, ous, làctics, verdures… Els ingredients més autèntics que podem posar a la taula els tenim just a tocar de casa i tots d’una alta qualitat.
És cert que, en el ritme frenètic en què vivim, a vegades consumim amb presses i amb culpabilitat: «no tinc temps», «és més car», «no sempre puc». Però fugir de la perfecció és important. No cal fer-ho tot; cal fer alguna cosa. Els petits gestos sostenibles que podem incorporar en el nostre dia a dia són els que, sumats, generen un impacte real.
Podem apostar per productes del Bages de moltes maneres. Podem fer comandes directes als productors, aprofitar els mercats de pagès —a Manresa, a Santpedor o a Sant Fruitós—, o entrar a les agrobotigues del nostre entorn, com Artium, Supercoop, el Sindicat de Balsareny, les Arnaules o la botiga del vostre poble on sabem que tenen aquells productes escollits amb cura i que són del territori. Si comprem vi, podem fer-ho al celler o a les botigues especialitzades i brindar amb vins de la DO Pla de Bages. Si necessitem oli, tenim molins i cooperatives que elaboren un producte excel·lent. I, sobretot, quan anem al restaurant, demanem que el vi sigui del Bages. També podem gaudir de bones experiències en un winebar del Bages, amb un entorn únic, bons vins i producte local.
Tots aquests petits gestos tenen un retorn directe al territori: mantenen l’activitat agrícola, ajuden a preservar el paisatge, reforcen la biodiversitat i contribueixen a prevenir incendis. I, sobretot, permeten que la pagesia —una feina sovint invisible, però essencial— pugui continuar desenvolupant la seva tasca.
Fem que les nostres decisions de consum expliquin un relat que ens representa: un Bages viu, sostenible i orgullós de la seva gent. El futur del nostre territori també depèn del que posem al plat.
