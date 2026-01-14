Opinió | tribuna
Més a prop, més connectats
El passat 22 de desembre la directora general de Transports i Mobilitat va presentar la nova adjudicació del servei d’autobús del corredor Manresa – Olesa de Montserrat - Barcelona a l’empresa La Hispano Igualadina SL, del grup Monbus; una adjudicació que marca un abans i un després en la mobilitat del nostre territori.
Aquell dia no només es va presentar una nova licitació. L’entrada en servei ahir inicia una nova etapa en la connexió entre el cor de Catalunya i la seva capital. Aconsegueix un servei d’alta qualitat i un ambiciós increment de l’oferta que augmenta un 46% el total d’expedicions a les tres línies (Exprés e22 i e23 i convencional 530), tant en dies feiners com en caps de setmana, una millora en l’amplitud de la cobertura horària, la incorporació del servei nocturn els caps de setmana i la posada en servei de vehicles sostenibles i d’una tecnologia d’informació en temps real per a les persones usuàries.
Durant massa temps, la demanda de millores ha estat una constant, justa i necessària. Per això, aquesta nova licitació neix de l’anàlisi de les carències del passat i de la voluntat decidida de transformar el transport públic en una alternativa real, competitiva i de qualitat davant del vehicle privat.
Tots som conscients que la connexió amb Barcelona és molt més que un simple trajecte. És el camí diari de milers d’estudiants, treballadors i famílies. Per aquesta raó, apostar per una connexió eficient amb la capital és la millor manera de vertebrar el país i fer política territorial real.
Significa potenciar el Bages, permetre que el talent es quedi a casa i garantir que viure a Manresa o a les altres poblacions que es beneficien d’aquesta nova licitació no sigui un obstacle per treballar o estudiar a Barcelona. Volem una comarca connectada, viva i amb igualtat d’oportunitats.
Cal agrair la paciència dels usuaris així com la feina de tots els tècnics i administracions que han fet possible aquest nou servei.
Bon viatge a tothom!
