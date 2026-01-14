Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió

Dani Mauriz

La mobilitat de Sant Vicenç de Castellet, en joc

Durant massa anys, Sant Vicenç de Castellet ha arrossegat una assignatura pendent que ha condicionat el nostre dia a dia: una connexió adequada amb la C-55 en sentit Barcelona. Una mancança que no només afectava la mobilitat dels veïns i veïnes, sinó també la competitivitat del nostre teixit econòmic i la seguretat viària. Avui, podem afirmar amb satisfacció que aquest dèficit històric comença a quedar enrere.

L’anunci de la Generalitat d’executar aquest segon semestre d’any les obres del nou vial d’accés a la C-55 és una molt bona notícia per a Sant Vicenç de Castellet i per a tot el territori. No es tracta només d’un tram de carretera de poc més de 300 metres de longitud: és el resultat de dècades de reivindicacions, de persistència institucional i de treball conjunt entre administracions.

Aquest nou accés permetrà una sortida directa en sentit Barcelona, millorant notablement la fluïdesa del trànsit, reduint recorreguts innecessaris a l’interior del barri de la Farinera i facilitant els desplaçaments quotidians de centenars de persones. També serà un element clau per al polígon de les Vives, que necessita bones connexions viàries per continuar generant activitat econòmica i ocupació de qualitat.

Des de l’Ajuntament hem defensat sempre que la millora de la mobilitat és una condició indispensable per garantir la cohesió social, la sostenibilitat i el progrés del municipi. Per això, aquest projecte ha estat una prioritat absoluta, assumint compromisos econòmics importants i mantenint una actitud ferma i dialogant amb la Generalitat i la propietat dels terrenys.

Som conscients que encara queda camí per recórrer en la transformació de la C-55 i del conjunt d’infraestructures del nostre entorn com són el desdoblament de la via i el nou accés a Sant Vicenç de Castellet pel nord a tocar de Castellgalí. Però aquest vial pendent és un primer pas endavant real, tangible i molt esperat. Un pas que demostra que, quan un municipi defensa amb convicció els seus interessos i treballa amb constància, els resultats arriben.

Sant Vicenç de Castellet avança. Ho fa pensant en les persones, en les empreses i en les generacions futures. I ho fa amb la voluntat clara de continuar construint un poble més ben connectat, més segur i amb més oportunitats per a tothom.

