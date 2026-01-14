Opinió | TRIBUNA
La mobilitat de Sant Vicenç de Castellet, en joc
Durant massa anys, Sant Vicenç de Castellet ha arrossegat una assignatura pendent que ha condicionat el nostre dia a dia: una connexió adequada amb la C-55 en sentit Barcelona. Una mancança que no només afectava la mobilitat dels veïns i veïnes, sinó també la competitivitat del nostre teixit econòmic i la seguretat viària. Avui, podem afirmar amb satisfacció que aquest dèficit històric comença a quedar enrere.
L’anunci de la Generalitat d’executar aquest segon semestre d’any les obres del nou vial d’accés a la C-55 és una molt bona notícia per a Sant Vicenç de Castellet i per a tot el territori. No es tracta només d’un tram de carretera de poc més de 300 metres de longitud: és el resultat de dècades de reivindicacions, de persistència institucional i de treball conjunt entre administracions.
Aquest nou accés permetrà una sortida directa en sentit Barcelona, millorant notablement la fluïdesa del trànsit, reduint recorreguts innecessaris a l’interior del barri de la Farinera i facilitant els desplaçaments quotidians de centenars de persones. També serà un element clau per al polígon de les Vives, que necessita bones connexions viàries per continuar generant activitat econòmica i ocupació de qualitat.
Des de l’Ajuntament hem defensat sempre que la millora de la mobilitat és una condició indispensable per garantir la cohesió social, la sostenibilitat i el progrés del municipi. Per això, aquest projecte ha estat una prioritat absoluta, assumint compromisos econòmics importants i mantenint una actitud ferma i dialogant amb la Generalitat i la propietat dels terrenys.
Som conscients que encara queda camí per recórrer en la transformació de la C-55 i del conjunt d’infraestructures del nostre entorn com són el desdoblament de la via i el nou accés a Sant Vicenç de Castellet pel nord a tocar de Castellgalí. Però aquest vial pendent és un primer pas endavant real, tangible i molt esperat. Un pas que demostra que, quan un municipi defensa amb convicció els seus interessos i treballa amb constància, els resultats arriben.
Sant Vicenç de Castellet avança. Ho fa pensant en les persones, en les empreses i en les generacions futures. I ho fa amb la voluntat clara de continuar construint un poble més ben connectat, més segur i amb més oportunitats per a tothom.
