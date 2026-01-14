Opinió | tribuna
Repensar les polítiques d’habitatge social
Les polítiques d’habitatge de les darreres dècades evidencien dificultats estructurals importants a l’hora d’oferir respostes sòlides, eficaces i socialment legitimades. Fer-ne una anàlisi crítica no és un exercici de renúncia ideològica, sinó una condició necessària per a la seva reformulació. En aquest sentit, la situació actual obliga a replantejar fonaments i estratègies de fons.
Un dels àmbits més problemàtics ha estat la gestió del fenomen de les ocupacions. L’absència d’un marc clar, estable i compartit ha contribuït a generar inseguretat jurídica i percepcions de desordre, tant entre la ciutadania com entre els propis operadors públics. La realitat palpable és que les ocupacions no poden ser mai una via d’accés legítima a l’habitatge, sinó una anomalia dins d’un sistema que segueix sent massa desigual. La precarietat habitacional ha de ser abordada des de polítiques d’emancipació real i un dret a l’habitatge efectiu, i no com una solució provisional que perpetua la vulnerabilitat social.
És evident que la confluència de situacions de vulnerabilitat severa amb la manca d’un sistema d’habitatge públic suficient ha dificultat l’articulació de polítiques equilibrades que protegeixin els drets socials sense erosionar la confiança ciutadana en les institucions. En comptes de respostes provisionals com les moratòries de desnonaments, calen respostes estructurals i més definitives, com la construcció d’un parc públic d’habitatge suficient i permanent, que garanteixi la dignitat de les persones a l’hora d’accedir a un habitatge estable.
Malgrat el consens teòric sobre la seva necessitat, la producció d’habitatge públic ha estat escassa i discontínua. En el context de la crisi financera, la decisió de no incorporar de manera sistemàtica els actius immobiliaris procedents del rescat bancari al sector públic va suposar la pèrdua d’una oportunitat estratègica per construir un parc d’habitatge assequible a gran escala. L’absència d’una política sostinguda de promoció pública ha limitat greument la capacitat d’intervenció de les administracions, que en molts casos no tenen les competències necessàries ni les eines adequades per a fer front a aquesta realitat.
Altres instruments com les polítiques de tanteig i retracte també estan generant efectes ambigus. Tot i que pretenen limitar l’especulació immobiliària, en determinats escenaris han afavorit dinàmiques no desitjades, en què entitats amb major capacitat financera acaben competint en condicions desiguals amb persones i famílies que busquen accedir a un habitatge per a ús propi. Aquest desajust posa de manifest la necessitat d’avaluacions rigoroses i contínues de l’impacte real de les polítiques públiques.
La combinació d’aquests factors ha contribuït a una fractura creixent entre la ciutadania i les polítiques d’habitatge. Aquesta distància no és només administrativa, sinó també simbòlica i política: erosiona la legitimitat de l’acció pública i alimenta discursos simplificadors que són instrumentalitzats per l’extrema dreta, especialment en contextos de tensió social i escassetat de recursos. És per això que, per abordar aquesta qüestió, cal reconèixer que els ajuntaments, tot i ser actors fonamentals, no tenen avui dia, ni les competències ni les eines necessàries per afrontar la problemàtica de l’habitatge de manera prou eficient.
Davant d’aquest escenari, es fa imprescindible un exercici d’autocrítica i redefinició. Reconèixer els errors en la gestió del passat, assumir la insuficiència de les promocions d’habitatge públic i admetre la manca de coherència sistèmica no és un signe de debilitat, sinó una condició prèvia per a la reconstrucció d’una política d’habitatge efectiva. Cal avançar cap a la resolució del fenomen de les ocupacions mitjançant mecanismes clars, previsibles i garantistes, basats en l’existència real d’alternatives habitacionals.
Això requereix la implementació d’un sistema de finestreta única en l’àmbit dels serveis socials, que racionalitzi els procediments i asseguri drets amb criteris homogenis. Tanmateix, cap reforma administrativa serà suficient sense polítiques d’habitatge fermes, consistents i sostingudes en el temps. Sense un parc públic robust, sense una planificació a llarg termini i sense una revisió honesta de les decisions adoptades, la política d’habitatge resta condemnada a la ineficàcia. I sense aquesta capacitat de rectificació, difícilment serà possible, de manera real, resoldre la situació.
