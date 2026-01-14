Opinió | TRIBUNA
Videovigilància als carrers
En els darrers anys, Manresa —com moltes ciutats mitjanes— ha anat incorporant progressivament sistemes tecnològics per gestionar l’espai públic: càmeres de trànsit, control d’accessos, regulació de la mobilitat o dispositius vinculats a la seguretat urbana. Són eines que responen a una preocupació legítima per la convivència, la prevenció d’incidents i l’ordre públic. Però aquest desplegament planteja una qüestió que sovint queda en segon pla: on se situen els límits legals d’aquesta vigilància?
Des d’un punt de vista jurídic, la resposta és clara, encara que no sempre prou coneguda. La captació d’imatges de persones identificables —també de matrícules o patrons de moviment— constitueix tractament de dades personals, i això implica l’aplicació directa de la normativa de protecció de dades, tant estatal com europea. No estem parlant només de seguretat, sinó també de drets fonamentals.
Els ajuntaments tenen competències per instal·lar càmeres, especialment en àmbits com el trànsit o la seguretat viària. Però aquestes competències no són il·limitades. Cal una finalitat concreta i justificada, una base legal clara, informació visible a la ciutadania i protocols estrictes sobre l’ús, l’accés i la conservació de les imatges. La vigilància no pot convertir-se en un sistema generalitzat de control ni en una eina de supervisió permanent de la vida quotidiana.
A Manresa, com a ciutat amb una estructura urbana complexa i amb fluxos constants de mobilitat, aquests sistemes poden ser útils si s’utilitzen bé. El problema apareix quan la tecnologia avança més de pressa que el debat públic i jurídic que hauria d’acompanyar-la. Sovint es dona per fet que, si l’objectiu és prevenir delictes o millorar la circulació, qualsevol mitjà és acceptable. I això, jurídicament, no és cert.
La qüestió de fons és la confiança. Una ciutat segura no és només aquella que disposa de tecnologia, sinó aquella que garanteix que aquesta tecnologia s’utilitza amb responsabilitat, transparència i respecte pels drets de les persones. Quan la vigilància creix sense una explicació clara del seu abast i dels seus límits, el risc no és només legal, sinó també social.
La tecnologia pot —i ha de— ajudar a millorar la gestió urbana. Però només serà una aliada si s’inscriu dins d’un marc jurídic sòlid i comprensible per a la ciutadania. El repte no és triar entre seguretat o drets, sinó entendre que una seguretat que vulnera drets acaba sent, a la llarga, una seguretat feble.
Potser el debat que cal obrir no és si necessitem més càmeres, sinó com garantim que el seu ús sigui coherent amb el model de ciutat que volem construir.
