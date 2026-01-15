Opinió | Joan Sáez
Gossos potencialment preciosos
Quantes vegades vas pel carrer i veus persones barallant-se? Recordes aquella vegada que anaves en transport públic i un grup de persones parlaven amb un to més alt? Les persones, ens expressem a través de paraules mitjançant la màgia d’un so que produeix el cos humà. Els gossos també disposen d’un to màgic que els fa comunicar amb nosaltres, l’exterior i ells mateixos. Si és així, per què ens espantem en veure un gos defensar-se? Per què no acceptem que els gossos es comuniquin naturalment igual que els humans? S’ha dit durant molt temps que hi ha races més perilloses que altres pel fet de néixer en una d’elles. Us imagineu que per néixer a un país o altre el qual no decidim, fóssim perillosos? Tot radica en educació. La majoria d’aquests gossos (Pitbulls, American Staffordshire, etc.) tenen un passat històric que la gent desconeix, i és que en realitat són gossos cangurs dels infants, amb un cos molt gran igual que el cor que amaguen sota la seva pell. Si ells són perillosos, que som els humans amb totes les guerres que hem generat? Jo no vull un gos que socialment agradi a tothom, vull un gos que em sigui lleial. Jo no vull un gos fruit d’un capritx, vull un gos potencialment preciós.
