Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
L’acord de finançament
El millor finançament de la història. Així ho qualificava el president, Salvador Illa, dissabte al Consell Nacional del PSC. Al president se’l veia content, eufòric diria jo, i no és per menys. Després de mesos i mesos, documents i més documents per fi hi ha acord per fer una proposta sobre el finançament de Catalunya. La proposta comporta que el pressupost ordinari de la Generalitat creixerà un 12% atès que el nou model aporta a la Generalitat la quantitat de 4.686 milions d’euros més que el sistema actual. L’IRPF passa del 50 al 55% i l’IVA del 50% al 56.5% i després hi ha altres aportacions de l’Estat com l’aportació del fons climàtic que són 1.000 milions, preferentment destinat a les regions de l’arc mediterrani que són les més afectades. O l’IVA de les pymes, que aportarà un important grapat de diners atesa la gran quantitat de petites empreses que té Catalunya.
Políticament, el més rellevant, números a banda, és que la clau a la caixa, com s’ha dit sempre, passa a ser compartida atès el mecanisme de caixa compartida que reparteix automàticament la part que li toca a cadascú, sigui a la Generalitat o al Ministeri d’Hisenda. Aquesta havia estat sempre una reivindicació del catalanisme polític. Com també havia estat una vella reivindicació, el principi d’ordinalitat, és a dir que la solidaritat entre territoris no comporti una pèrdua en el rànquing després de la seva aplicació i que en aquest model es compleix per Catalunya. Aquestes dues característiques fan que el model s’assembli molt al model Federal Alemany de repartiment d’ingressos.
Com era d’esperar per un costat el PP i per l’altre Junts han posat el crit al cel. El curiós de les dretes és que quan elles governen, fins i tot amb majoria absoluta, són incapaces de presentar un model de finançament, però quan el presenta l’esquerra tot són escarafalls. Del PP no cal parlar-ne atès que un cop aprovat, tot i que acollir-se és voluntari, totes les comunitats autònomes triaran el nou model. És més amb la boca petita i molt baixet reconeixen que el nou model és molt millor que l’anterior.
Junts un cop més està en el no a tot. Un model acordat amb Esquerra ha de ser que no, no fos cas que els ciutadans consideressin Esquerra com l’independentisme útil. Ara trauran tota la seva artilleria mediàtica i economistes a sou, per intentar justificar l’injustificable, com seria renunciar a 4.686 milions d’euros. En fi, un cop més Junts perd l’oportunitat d’aparèixer com un partit seriós. Veurem si els seus alcaldes, que estan al peu del carrer dia a dia, els permetran dir no a la millora dels serveis bàsics com la sanitat, l’educació o els serveis socials.
