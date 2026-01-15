Opinió | Montserrat Margarit
En suport a l’acompanyament en el dol
Soc Montserrat Margarit, una ciutadana de Manresa, i com a tal sempre he procurat reivindicar, requerir, demanar, i treballar perquè totes les ciutadanes/ns puguem viure en un món, en una ciutat, més igualitària més digna, i sobretot, més humana. Avui, vull donar la meva opinió , com d’altres vegades he fet, i potser més que una opinió, serà una demanda important, i crec, que considerable. Degut a una trajectòria de treball per a la societat, i com deia, per les persones que en formen part, fa dos anys vaig tenir l’honor de rebre el 41è. Premi Bages de Cultura, atorgat pet Òmnium Cultural Bages-Moianès. Un reconeixement que sempre he viscut com una mostra del meu treball, i estima a la societat, a la seva cultura, així com a les seves Institucions. Avui, però, m’adreço de nou a la ciutadania per expressar la meva preocupació i demanar suport per una causa que toca ben de prop la sensibilitat humana: el futur del Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central. Vaig conèixer aquest servei en un dels moments més difícils de la meva vida, quan el meu company va morir de manera sobtada, en un accident de muntanya. Les sessions a les quals vaig assistir van ser un bàlsam pel meu dolor. Recordo com el Carles Perarnau sabia acompanyar-nos amb empatia i saviesa, ajudant-nos a enfocar les emocions i a compartir l’experiència de la pèrdua. També vaig aprendre molt escoltant altres persones que, com jo, estaven passant pel seu dol. Aquell espai d’escolta i comprensió em va permetre començar a refer-me. Saber ara que aquest servei, que fa 26 anys acompanya persones en els moments més durs de la seva vida, pot veure compromesa la seva continuïtat per manca de recursos em causa una gran tristesa. Seria molt dolorós perdre una entitat que ha donat tant de suport emocional i humà al nostre territori. Per això faig una crida a tothom -ciutadania, institucions públiques i entitats privades- perquè donin un cop de mà al Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central. Cal garantir que pugui continuar oferint el seu acompanyament a totes aquelles persones que, davant la pèrdua d’un ésser estimat, necessiten l’ajut i la comprensió d’un servei tan essencial.
