Opinió | TRIBUNA
Més capacitat de decisió
Amb el nou acord de finançament, venim a parlar d’un canvi de fons. D’un d’aquells moments en què la política serveix per millorar realment la vida de la gent i per reforçar el futur del país. El nou model de finançament per a Catalunya no és una qüestió tècnica, ni una xifra en un paper. És una decisió política de primer ordre que ens diu qui som, què defensem i quin país volem construir.
Avui, amb aquest acord, es demostra que hi ha una altra manera de fer les coses. Negociar, construir, assumir responsabilitats i obtenir resultats.
Aquest nou finançament significa que Catalunya guanya capacitat de decisió, de gestió i de responsabilitat sobre els seus propis recursos. Vol dir que deixem de ser una administració que depèn i passem a ser una administració que governa.
Que recaptarem més, que decidirem més i que podrem planificar millor. I alhora vol dir que continuem contribuint solidàriament al conjunt de l’Estat, perquè la solidaritat no és un llast, és un valor.
Però no ens enganyem: parlar de finançament no és parlar de números.
És parlar de mestres, de mossos, de bombers, d’infermeres i d’infermers, de beques, de residències, d’habitatge públic, de barris dignes i d’oportunitats reals per als qui més ho necessiten.
Cada euro que Catalunya guanya amb aquest acord és una possibilitat més de reduir desigualtats i de garantir drets. I això és profundament progressista, això és profundament generós.
S’ha demostrat que hi ha una via molt més útil: influir, negociar i decidir.
Catalunya no guanya cridant més fort, guanya tenint més poder real sobre els seus recursos. I això és exactament el que hem aconseguit.
El president Illa ha liderat una manera de fer política que torna a situar Catalunya al centre de les decisions importants; ha demostrat que sap defensar els interessos del país sense renunciar a la solidaritat ni a la convivència.
Ara el repte és demostrar que, amb més capacitat financera, es pot governar millor. Que sabem transformar diners en drets, pressupostos en oportunitats i institucions en eines al servei de la gent.
El resultat ha de ser millorar la vida quotidiana de la ciutadania.
Per això amb aquest acord celebrem que Catalunya avança. I, sobretot, celebrem que hem obert una nova etapa en què Catalunya té més futur perquè té més capacitat de decidir-lo.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Una dona denuncia davant dels Mossos una agressió sexual en grup a Navàs
- Usuària del menjador compartit per a persones grans: "El menjar és bo i riem molt"
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles