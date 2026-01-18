Opinió | TRIBUNA
Adolf Trump?
Algú pensarà que exagero invocant aquells versos, falsament atribuïts a Bertolt Brecht, que, resumint, venien a dir:
«Quan els nazis van venir a emportar-se els comunistes, vaig guardar silenci, perquè no era comunista.
Quan van empresonar els socialdemòcrates, els sindicalistes, els jueus... tampoc vaig protestar.
Quan van venir a buscar-me a mi, ja no quedava ningú que pogués protestar per mi».
Doncs no crec que resulti exagerada l’analogia. Agitar el fantasma de Hitler és una bona advertència davant l’envit que Trump i els seus han llançat al món sencer. ¿De veritat no apreciem similituds? Hitler també va arribar al poder a través d’unes eleccions. També va utilitzar la mentida i la propaganda tòxica per guanyar-les. També va comptar amb el suport de les grans fortunes. També es burlava en públic d’altres dirigents internacionals, començant per Roosevelt. També va apel·lar a motius de seguretat per atacar altres països. També va utilitzar la força de la policia i l’exèrcit contra els seus compatriotes. I sobretot Hitler, com abans i després han fet tirans de diferent signe i condició, va elevar a la categoria de geopolítica el comportament de qualsevol esbirro d’estar per casa: imposar-se per la força. El dolent és que, ni llavors ni ara, no es tracta d’una baralla de pati d’escola. El repte, clar, és com respondre davant una amenaça tan gran. I la pilota, sens dubte, és a la teulada dels líders europeus, que tenen dues opcions: donar la cara a risc que se la parteixin, o rendir-se sense més ni més. Però tant ells com els que aplaudeixen el mascle alfa de cabells taronja haurien de recordar que els versos que encapçalen aquest article els va escriure un sacerdot alemany.
Es deia Martin Niemöller i va ser un fervent partidari de Hitler fins que no va poder suportar tanta bogeria. Va protestar i va acabar a Dachau. El problema és que, per aquell moment, l’ambició del líder que tants admiraven per la seva fermesa i determinació ja havia costat milions de vides. ¿Tercera Guerra Mundial? Potser no. Però les coses, i les persones, cal anomenar-les pel seu nom.
