Embolicant la troca
Fa pocs dies es publicaven els resultats d’un estudi, basat en una base de dades de salut mental. S’hi pot badar i opinar des de diferents vessants.
La prevalença atesa en els centres de salut mental és d’un 3,5% de la població catalana; encara que en la nota de premsa s’esmentava que un 3,5% de la població patia un trastorn mental, es podria reflexionar de quin tipus de condició estem parlant; en bases històriques, entre un 30 a 35%, d’aquest pateixen el que s’anomena un trastorn mental greu. No m’hi estendré més en aquest tema.
Per un altre costat, es relacionava la manca de professionals que treballen en salut mental amb la prescripció de fàrmacs antidepressius. El que em va aturar de badar va ser un dels titulars: «més pacients i la manca de psicòlegs disparen l’ús dels antidepressius». Es podria debatre si són pacients o persones ateses. Anomenar pacients pot induir a bromes de mal gust. Ara bé, relacionar la manca de psicòlegs amb l’augment de l’ús d’antidepressius té lectures diverses.
Sabem que la taxa de psicòlegs amb la titulació de clínics, a l’Estat Espanyol, és molt baixa: 5,8 per cada 100.000 habitants, la mitjana europea és de 18. Una altra vegada una manca de previsió i planificació per part de les autoritats sanitàries i docents, les responsabilitats estan repartides a parts iguals. Per obtenir la titulació cal fer un examen tipus MIR, en aquest cas són PIR, al darrer any 280 places per iniciar els estudis, fa uns anys eren 150 places, un augment del tot insuficient.
Per ser més curosos amb l’ús d’antidepressius cal esmentar que en el diagnòstic de les depressions no totes són greus; es fa un escalat de lleus, moderades i greus. Les moderades i greus requereixen un tractament farmacològic i la necessitat del complement d’una atenció psicològica, les dues aproximacions, i així ho diuen les Rutes Assistencials que té cada territori, fetes amb el consens dels diferents professionals i recursos involucrats: primària de salut, recursos de salut mental i serveis socials...; també cal considerar l’ús dels anomenats antidepressius en altres condicions no relacionades amb la depressió. El treball terapèutic és conjunt, no antagònic com sembla proposar el, mal guanyat, titular.
Quan començarem a combatre els factors que condueixen a un malestar continuat i processos d’esgotament i depressius? Per exemple, ajudar a promocionar horaris que ajudin a anar a dormir d’hora, afavorir la conciliació familiar, millorar les condicions laborals, el desconfort dels adolescents i les desigualtats socials i així estimulem el Benestar?
