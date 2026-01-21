Opinió | tribuna
Jaume Serra Carné, Josep Maria Mata Perelló, Lluís Virós Pujolà, Albert Fàbrega Enfedaque, Jordi Sardans, Francesc Gasol
Pàrquing de la seu de la Generalitat
Conclusions sobre el pàrquing de la seu de la Generalitat a Manresa.
Tothom considera que l’edifici de la seu de la Generalitat a Manresa és un projecte positiu i molt convenient. Ningú el rebutja, al contrari.
Diverses entitats com el Centre d’Estudis del Bages, els Amics de l’Art Romànic del Bages, Meandre, el Grup de Defensa del Patrimoni, i molts particulars veïns o no de l’entorn del futur edifici no estan gens d’acord que es construeixi el pàrquing subterrani excavat a la roca.
Els motius de l’oposició al pàrquing són múltiples: perquè es considera perillós per als edificis veïns, perquè es considera innecessari havent-hi un pàrquing públic a la vora, perquè suposarà una despesa de diners públics innecessària, perquè seria una obra elitista per als alts funcionaris, una obra VIP.
Sorprèn que l’Administració que hauria de ser exemple de gestió eficaç, d’austeritat, de rigor en la despesa es llanci a malgastar els recursos públics per a un pàrquing innecessari que costarà molts diners. Seria interessant saber quants euros costarà el pàrquing. Val la pena tanta despesa per fer 21 places de pàrquing? El govern de la Generalitat hauria de ser el primer a defensar el discurs de l’austeritat i sobretot practicar-lo. Dilapidar els diners de tots no té cap justificació.
Però el punt anterior es podria explicar per què són els funcionaris, els tècnics, els que en realitat decideixen i manen, i els polítics els deixen fer sense estudiar bé el tema. En molts casos els funcionaris es comporten com a senyors feudals sense permetre debat ni crítica a les seves decisions. És d’evident que fer el pàrquing de 21 places és una decisió d’alts funcionaris. Un pàrquing per a VIP.
En aquest tema del pàrquing no hi ha hagut debat obert ni participació de la ciutadania, ni dels veïns afectats. Tot plegat s’ha portat mig en secret i no s’han sentit les veus crítiques. En totes les obres públiques importants hi hauria d’haver una comissió de seguiment i de supervisió.
Sorprèn que en tota aquesta qüestió des de l’Ajuntament de Manresa no hagin dit res, ni si els sembla bé o malament. Sembla que s’ha plegat al que els han dit des de la Generalitat. Hom podria sospitar que hi ha hagut pressions o bé una connivència entre els tècnics.
Que la seu de la Generalitat a Manresa hagi de tenir pàrquing tant sí com no no està escrit enlloc. El Palau de la Generalitat a Barcelona tampoc no en té i no passa res. Tampoc no en té l’Ajuntament de Manresa. Faria molt bé la Generalitat si abandonés aquest projecte de construir el pàrquing excavat a la roca perquè és una font de problemes i també una malversació de diners públics.
No sabem si al final es farà el fotut pàrquing. Però almenys no es podrà dir que ningú no va dir res en contra. Per a nosaltres és una qüestió ètica manifestar la nostra oposició.
